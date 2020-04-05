İçişleri Bakanlığı araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı



İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlaması getirilen 31 ilde hangi durumlarda seyahat kısıtlaması için istisnalar getirileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge gönderdi.



Buna göre; tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler valilik/kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi verilebilecek.