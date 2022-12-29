KONAK CAFE RESTAURANT AÇILDI

işletmeciliği Murtaza Arpacı'nın yaptığı Konak Cafe Restaurant dualarla açıldı.

Yeni Adliye Caddesinde hizmet verecek mekanın açılışına Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, ITSO Başkanı Metin Çelik, MHP İl Başkanı Önder Topçu başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Milletvekili Gözgöz, bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Ardından dua edildi ve açılış kurdelası kesildi.

Konak Cafe Restaurant'ta pide, şiş, çorba, döner çeşitleri ile içecek sunumları yapılacak.