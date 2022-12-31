ISPARTA'DA EMEK DÖNER SALONU HİZMETE AÇILDI

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Döner birçok farklı şekilde tercih edilmektedir. Artık günümüzde farklı yöresel lezzetlerin birleştirilmesiyle de döner çeşitleri listesi uzayıp gitmektedir. Ama içlerinden bir döner çeşidi vardır ki bu muhteşem lezzet herkesin aklını başından almaktadır. Ama kaliteli bir mekân önerisi arıyorsanız işte size en uygun nezih bir dönerci mekânı Emek Döner...!Pilav üstü döner olarak bilinen döner çeşidi Emek Döner'de servise başladı.Tane tane pilav üstüne et döner veya tavuk döner Isparta'da Emek Döner Salonunda...Süleyman Derici yönetimindeki Emek Döner aynı zamanda paket servis hizmeti de sunmaktadır.Emek Döner'de pilav üstü dönerin yanısıra, Ekmek arası döner, Dürüm, Sucuklu ve kaşarlı tost menüleride yeralıyor.Isparta'nın lezzet noktası Emek Döner'in aile salonuda bulunuyor. Herkesi bu mekana davet ediyoruz.sorusuna en iyi cevap Emek Döner...!