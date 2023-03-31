Isparta'da Kadın Girişimciliği Ödülü "Tezekteki Cevher" Projesi ile Sevgi ÇAMUR'un

Tarımsal Üretimde Kadınların Güçlenmesine Katkı Sağlayan "Tezekteki Cevher" Projesi

Sevgi ÇAMUR'un Tarımsal Üretim Sürecine Katılma Hikayesi

Kadınların Tarımsal Üretimdeki Başarısını Gösteren "Tezekteki Cevher" Projesi

'Bu Toprağın Sesi' Programında Anlatılan "Tezekteki Cevher" Projesi ve Sevgi ÇAMUR'un Deneyimi

Isparta'da Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında gerçekleştirilen yarışmada "Tezekteki Cevher" isimli projesi ile birinci olan Sevgi ÇAMUR, tarımsal üretim sürecine katılma hikayesini TRT1'de yayınlanan 'Bu Toprağın Sesi' programında anlattı.Sevgi ÇAMUR, tarımsal üretimde kadınların yer almasının önemine dikkat çekerek, kendisinin de bu alanda faaliyet gösteren bir kadın girişimci olduğunu belirtti. "Tezekteki Cevher" projesiyle Isparta'da üretilen atık tezekleri işleyerek organik gübre üretimini sağlayan ÇAMUR, bu sayede hem çevreye katkı sağlıyor hem de ekonomik bir faaliyet yürütüyor.Programda projenin hayata geçirilmesinde yaşadığı zorluklardan da bahseden ÇAMUR, destekleyici kurum ve kuruluşların önemine vurgu yaparak, tarımsal üretimde kadın girişimcilerin güçlendirilmesi için daha fazla desteğin sağlanması gerektiğini belirtti.Isparta'yı temsil ederek Türkiye birincisi olan "Tezekteki Cevher" projesi, tarımsal üretimde kadın girişimciliğinin güçlenmesine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Sevgi ÇAMUR'un tarımsal üretim sürecine katılma hikayesi ise kadınların bu alandaki varlığının ve başarısının altını çiziyor.