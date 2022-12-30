ArGeÜrge ve İnovasyon Destek Programı

ArGe ve İnovasyon Destek Programı

İleri Girişimcilik Destek Programı

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Isparta Müdürlüğü tarafından Isparta KOBİ’lerine 2022 yılında 2021 yılına göre yaklaşık 4,5 kat fazla destek verildi. İllerdeki nüfus ve işletme sayılarına göre Isparta’nın KOSGEB desteklerinden yararlanma düzeyi ilk sıralarda gerçekleşti.7 ayrı destek programında 815 işletmeye toplamda yaklaşık 75 Milyon TL destek ödemesi yapıldı. Bu rakam hem nominal hem reel olarak rekor düzeyde olupson 10 yılda verilen toplam destek miktarına eşit bir rakamdır.2022 yılında KOBİ’lere en çok destek sağlanan program, salgından olumsuz etkilenen sektörlerdeki işletmeler için uygulanan MKİ Hızlı Destek Programı oldu. Isparta’da bu programdan yararlanan işletme sayısı 415, program kapsamında İstihdam edilen personel sayısı yaklaşık 700 oldu.Destek ödemesi yapılan diğer destek programları:KOSGEB Isparta Müdürlüğü olarak 2022 Yılını büyük bir başarıyla bitiriyoruz. Bu başarıda Müdürlük personellerimizin özverili çalışmalarının ve paydaş kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliklerinin etkisi büyük oldu. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza vepaydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.2023 Yılında da destek programlarımızı etkin bir şekilde KOBİ’lerimize kullandırmak için gayret içinde olacağız. 2023 Yılının ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını dileriz.KOSGEB Destek Programları hakkında geniş ve doğru bilgi almak isteyen girişimcilere ve işletme yetkililerine web sayfamızı (www.kosgeb.gov.tr) incelemelerini, çağrı merkezimizi (444 1 567) aramalarını ve Müdürlüğümüzü ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.Yurdun YILDIRIMKOSGEB Isparta Müdürü