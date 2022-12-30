ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



29 Aralık 2022 günü saat 01.40 sıralarında; Isparta Merkez Keçeci Mahallesi ve Turan Mahallesinde 1 adet motosiklet, 2 ayrı araçtan 2 adet oto teybi, 1 adet hoparlör, 2 adet bijon anahtarı, 1 adet klima motoru, 1 adet tornavida ve 1 adet piknik tüpü hırsızlığı meydana gelmiştir.

Bekçilerimiz ve devriye ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde E.K isimli şüpheli şahıs kovalamaca sonucu, B.Y isimli şüpheli şahıs ise saklanmış olduğu aracın altından çıkarılarak yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Çalınan malzemeler ve motosiklet, Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir.

E.K ve B.Y isimli şahıslar aynı gün sevk edildikleri adli mercilerce TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.



