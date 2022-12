2023 YENİ YIL KUTLAMA MESAJI



Her yeni yıl başlangıcı sağlık, başarı ve mutluluk beklentileriyle daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda umutlarımızınyeniden filizlenmesine vesile olan zaman dilimidir.



Geride bıraktığımız yılı hayatımızdan eksilen bir zaman dilimi olarak görebileceğimiz gibi bu zamanı yaşam tecrübemize eklenen bir kazanım olarak da görmemiz mümkündür. Ömrümüzden geçen her yıl geçmişin muhasebesini yaparak hatalarımızdan ders çıkarmak ve geleceğe doğru atacağımız adımlara karar vermek için kazanılmış önemli bir tecrübedir. Ailemize, toplumumuza ve ülkemize karşı olan sorumluluklarımızı unutmadan, önümüzdeki yılı ülkemiz ve ilimiz için daha iyi ve mutlu bir hale getirmek için azimle çalışmalıyız.

Geçmişin muhasebesiyle birlikte tazelenmiş umutlarla yeni bir yıla adım atarken ailemize, milletimize ve ülkemize karşı olan mesuliyetlerimizi unutmadan, geleceğimizi daha iyi bir hale getirmek için azimle ve sabırla mücadele etmeyi bırakmamak gerekir.

2023 yılının asırlardır bizleri bir arada tutan kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesi,umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretimizi artırması, başta cennet vatanımız Türkiye’miz olmak üzere tüm dünyaya huzur, istikrar ve barış getirmesi en büyük temennimdir.

Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmesini temin etmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda her türlü güvenlik tedbiri planlanmıştır. Bu kapsamda; 31 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihlerinde İlimiz genelinde huzur ve asayişin tam olarak sağlanması, trafik önlemlerinin etkin olarak uygulanması amacıyla 644 polis ve 361 jandarma personeli görevlendirilmiştir. İlimizdeinsan yoğunluğunun artabileceği değerlendirilen cadde ve sokaklar başta olmak üzere, konaklama tesisleri, eğlence mekânları, restoran, kafe vb. yerlerde etkin denetimler gerçekleştirilecektir.

2023 yılının hemşerilerimiz, Aziz Milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getiren bir yıl olmasını temenni ediyorum. Saygıdeğer Ispartalı vatandaşlarımızın ve tüm çalışanlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.





Aydın BARUŞ

Isparta Valisi