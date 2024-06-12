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Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
### ISPARTA VALİLİĞİ  
### Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı  
### Aşevi  


#### BASIN DUYURUSU  

Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bağlı olarak hizmet veren Aşevimiz, Gazi Kemal Mahallesi 1311 Sokak No:19 adresindeki hizmet binasında 1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşevimizden kayıtlı ihtiyaç sahibi yaklaşık 1000 kişiye, haftanın 6 günü 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıtılmaktadır. Dağıtımlar, servis aracımız ve ekibimiz ile mahallelerdeki dağıtım noktalarında teslim edilmekte, yaşlı ve engelli olan fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın yemekleri adreslerine götürülmektedir.

Her yıl olduğu gibi önümüzdeki Kurban Bayramında da Aşevimizce “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek olup, toplanan kurban etleri ihtiyaç sahibi kişilere verilen yemeklerde kullanılacaktır.

Kesilmiş kurban eti vermek isteyen vatandaşlarımızın bağışları, Kurban Bayramının 1. gününden 3. gününe kadar mesai saatleri içerisinde (08:30 – 17:30) Aşevi Binamızda teslim alınacaktır.

Tüm Isparta halkına duyurulur.

**Ayrıntılı Bilgi:**  
S.Y.D. Vakfı Aşevi  
Telefon: 0246 212 10 68  
           : 0537 442 56 28  
           : 0551 433 14 12  


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