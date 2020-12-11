SON GÜN 18 ARALIK İşkur’un Engelliler Proje Başvuruları Devam Ediyor; Projeni Getir Desteği Kap!



Isparta İŞKUR İl Müdürü , engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına yönelik proje çağrı döneminin devam ettiğini ve bu konudaki başvuruların 18 Aralık 2020 tarihinde sona ereceğini bildirdi.



ÖKSÜZ; “SON BAŞVURU

TARİHİ 18 ARALIK 2020”

Proje desteğine 18 Aralık mesai bitimine kadar Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü’ne elden ya da posta yoluyla başvurabileceğini ifade eden Isparta İşkur İl Müdürü Gürsel Öksüz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmayı amaçlanıyor. Açıklanan proje desteğine başvurular; 18 Aralık 2020 mesai saati sona erene kadar Isparta İŞKUR İl Müdürlüğümüze bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilebilir veya posta ile gönderilebilir.



“UYGUN GÖRÜLECEK

PROJELER DESTEKLENECEK”

Engelli vatandaşlarımız için komisyon değerlendirmesinden geçecek başvurular, başvuru sahibinin talebine göre kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş maliyetleri başlıklarında karşılanabilecek, eski hükümlüler için desteğe uygun görülen projelere kuruluş desteği verilebilecek” dedi.



İŞTE BAŞVURU ADRESLERİ

Projeye başvuracak vatandaşlarda aranacak şartlar ve proje başvuru rehberine ilişkin ayrıntıya: www.iskur.gov.tr duyurular veya https://www.iskur.gov.tr/…/kendi-isini-kurma-hibe-destegi/ adreslerinden ulaşılabilecek.



PROJEYE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye başvuracak adayların hem engelli hem de eski hükümlülerin başvuru şartlarında 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bununla beraber

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

İşyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

Kendi üzerine kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

Herhangi bir icra dosyası bulunmamak,

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak şartı aranıyor.



İSTENEN BELGELER…

Isparta İŞKUR İl Müdürü Gürsel Öksüz, yeni dönem başvuruları için aranan ortak şartlar arasında diğer başvurulardan farklı olarak Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olma şartının eklendiğini vurguladı.

Engelliler için işgücünün en az %40’ından yoksun olduğunu belirten ‘‘Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları’’ ile belgelendirmesi gerektiğini, Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları gerekiyor. Bununla beraber ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne ileteceğini Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların geçersiz olacağını ve iade edileceği konusuna dikkat çekti.



BU NUMARADAN BİLGİ ALABİLİRLER

Projeye başvurmak isteyen kişiler; başvuru için istenen belgeler, başvuruya dair tüm şartlar ve ayrıntılı bilgi için iskur.gov.tr’nin duyurular bölümünden, 444 75 87 ve Alo 170 numaralarından bilgi alabilirler” dedi.