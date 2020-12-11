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ISPARTA BOLKES DÖNER'DEN PAKET SERVİSİ VE GEL-AL MENÜLER

Isparta'da nefis lezzetiyle et döner, tavuk döner, İskender ve uygun fiyatlı menüler Bolkes'te...

ISPARTA BOLKES DÖNER'DEN PAKET SERVİSİ VE GEL-AL MENÜLER
ISPARTA
G.Tarihi: 11.12.2020 01:47
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA BOLKES DÖNER'DEN YEPYENİ KAMPANYA! 
Türkiye'ye et döneri sevdiren Bolkes'in Isparta şubesi ''Evde Kal Biz Getirelim'' kampanyasıyla hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

İşte Bolkes Döner'in yeni kampanyaları:
  • Pilavüstü Et+Ayran+Çorba 20 TL
  • Pilavüstü Tavuk+Ayran+Çorba 15 TL
  • 750 Gr.Et Döner+5 Lavaş+5 Çorba+Garnitür+Pilav 100 TL
  • 1000 Gr.Tavuk Döner+5 Lavaş+5 Çorba+Garnitür+Pilav  75 TL
Ayrıca Bolkes Döner'in kendisine has lezzetiyle iskender ve döner tava menüleri de çok seviliyor.
 
  • 120 Gr. Et İskender 22 TL
  • 200 Gr. Double Et İskender  28 TL
  • 120 Gr. Tavuk İskender 18 TL
  • 200 Gr. Double Tavuk İskender 23 TL
Diğer menülerin görselleri aşağıda yer almaktadır. İsteyene dürüm isteyene kilo ile...!
''Bolkes, Doya Doya Yesin Herkes...''

Bolkes Döner,Gel-Al ve Paket siparişlerini, Minimum Temas ve Maksimum Hijyen Kuralıyla Özenle Hazırlanmaktadır.

Alo Paket Telefon Numarası:  0246 218 67 67 - 0539 726 00 32  '' Sen istersen lezzet sana gelir''
Adres: Pirimehmet mahallesi 113. cadde NO:16 ISPARTA

 

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