ISPARTA BOLKES DÖNER'DEN YEPYENİ KAMPANYA!

İşte Bolkes Döner'in yeni kampanyaları:

Pilavüstü Et+Ayran+Çorba 20 TL

Pilavüstü Tavuk+Ayran+Çorba 15 TL

750 Gr. Et Döner+5 Lavaş+5 Çorba+Garnitür+Pilav 100 TL

1000 Gr. Tavuk Döner+5 Lavaş+5 Çorba+Garnitür+Pilav 75 TL

Ayrıca Bolkes Döner'in kendisine has lezzetiyle iskender ve döner tava menüleri de çok seviliyor.

120 Gr . Et İskender 22 TL

200 Gr. Double Et İskender 28 TL

120 Gr. Tavuk İskender 18 TL

200 Gr. Double Tavuk İskender 23 TL

o ile...!

''Bolkes, Doya Doya Yesin Herkes...''

Gel-Al

Minimum Temas

Maksimum Hijyen

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Adres:

















Türkiye'ye et döneri sevdiren Bolkes'in Isparta şubesi ''Evde Kal Biz Getirelim'' kampanyasıyla hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.Diğer menülerin görselleri aşağıda yer almaktadır. İsteyene dürüm isteyene kilBolkes Döner,veveKuralıyla Özenle Hazırlanmaktadır.''''