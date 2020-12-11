Türkiye'ye et döneri sevdiren Bolkes'in Isparta şubesi ''Evde Kal Biz Getirelim'' kampanyasıyla hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.
İşte Bolkes Döner'in yeni kampanyaları:
- Pilavüstü Et+Ayran+Çorba 20 TL
- Pilavüstü Tavuk+Ayran+Çorba 15 TL
- 750 Gr.Et Döner+5 Lavaş+5 Çorba+Garnitür+Pilav 100 TL
- 1000 Gr.Tavuk Döner+5 Lavaş+5 Çorba+Garnitür+Pilav 75 TL
- 120 Gr. Et İskender 22 TL
- 200 Gr. Double Et İskender 28 TL
- 120 Gr. Tavuk İskender 18 TL
- 200 Gr. Double Tavuk İskender 23 TL
''Bolkes, Doya Doya Yesin Herkes...''
Bolkes Döner,Gel-Al ve Paket siparişlerini, Minimum Temas ve Maksimum Hijyen Kuralıyla Özenle Hazırlanmaktadır.
Alo Paket Telefon Numarası: 0246 218 67 67 - 0539 726 00 32 '' Sen istersen lezzet sana gelir''
Adres: Pirimehmet mahallesi 113. cadde NO:16 ISPARTA