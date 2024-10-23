Isparta'da Şüpheli Araç Kontrolünde Kaçırılma Vakası Ortaya Çıktı

Isparta'nın Gönen ilçesinde, 21 Ekim 2024 tarihinde Süleyman Demirel Havalimanı Yol Kontrol Noktasında gerçekleşen bir otobüs durdurma operasyonunda önemli bir kaçırılma vakası ortaya çıktı. Yapılan kontroller sırasında M.D. (2011 doğumlu bir kız çocuğu) ve R.E. (2001 doğumlu bir erkek) şüpheli davranışlarıyla jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. İkilinin ilk ifadelerinde akraba olduklarını beyan etmelerine rağmen, detaylı sorgulamada bu bilginin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sorgulamanın derinleştirilmesi sonucu M.D.'nin zorla kaçırıldığı belirlendi. Şüpheli R.E.'nin, M.D.'yi Antalya Otogarı'ndan zorla alıp Afyonkarahisar'a götürdüğü ve karşılığında 200 TL aldığı öğrenildi. M.D., yaşanan olay sonrası ailesine kavuşurken, R.E. çıkarıldığı mahkemece "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması" suçlamalarıyla tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.