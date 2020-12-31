ITSO Başkanı Tutar'dan Yeni Yıl Mesajı

‘Isparta İş Dünyası Olarak 2021’den Umutluyuz’

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, iş dünyası olarak ülkenin geleceğinden umutlu olduklarını belirterek, "2021 yılının ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tutar, yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisine büyük zarar verdiği bir yılın geride bırakıldığına işaret etti.

Gerek aşı çalışmaları gerekse alınan salgın tedbirleriyle daha sağlıklı bir yıl geçirileceğine inandığını vurgulayan Tutar, mesajında şunları söyledi:

"Salgının ülkemizde görülmesinden itibaren, Türk özel sektörünün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini odalar birliğimize ve milletvekillerimize ilettik ve iletmeye devam ediyoruz. İş dünyasından gelen pek çok talebin hayata geçmesini sağladık. Türk iş dünyası olarak ülkemizin geleceğinden umutluyuz. 2021 yılının ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum."