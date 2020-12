Rektör Çarıkçı’ nın Yeni Yıl Mesajı

Öğrencisi, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan 28 yıllık bir üniversiteyi süzgeçten geçirip, iyileri bir adım daha öteye taşımak, eksikleri ise tamamlayarak hep iyiye, daha iyiye yol almak ve “ilham vermek” gayesi ile bir yılı daha geride bıraktık. Süleyman Demirel Üniversitesi için “yeni yıl”, geride bırakılan yılın iyi ve kötü yanlarıyla değerlendirildiği; karşılanacak olan yıla da umutla bakılan, yeni eğitim-öğretim yılı için yeni projelerin planlandığı bir dönüm noktasıdır.

Bu noktadan bakıldığında 2020’ de SDÜ, tüm dünya ile ülkemizin de içinde bulunduğu pandemi sürecinde, yılın ilk aylarından bu yana uygulamaya geçirdiği uzaktan eğitim modeli ile dijital çağın getirilerini başarı ile uygulayabilmiş büyük devlet üniversiteleri arasındadır. Siz değerli SDÜ’ lülerin destek ve çabalarıyla SDÜ olarak ürettiğimiz bilimi sadece öğrencilerimiz ile değil; sanayi, ekonomi ve halkla buluşturma çabalarımız, yenilikçilik ve girişimcilik atılımlarımız ve SDÜ’ nün sahip olduğu daha nice değerleri pandemi sürecinde de çevrim içi etkinliklerle paylaşma fırsatı bulduk. Gördük ki SDÜ eğitimin örgününde de uzaktan şeklinde de her koşulda misyonunu gerçekleştirebilecek bir yükseköğretim kurumudur. Ar-Ge ve yenilikçilik ağırlıklı çalışmaları ile bölgesinin lokomotifi olmuş; öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim anlayışı benimsemiş üniversite olarak 2020’ de de Türkiye’ nin aydınlık geleceğine rol model olmak istedik. Bugün itibarıyla Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye’ nin ve dünyanın şartlarına uyum sağlayabilen, yerelle barışık dünya ile uyumlu, sosyal, toplumsal ve ekonomik sorunlara duyarlı, çözüm üretebilen bir dünya üniversitesi konumuna gelmiştir.

Yeni bir yıla girmek üzere iken SDÜ’ nün bayrağını her alanda başarı ile taşıyan tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize de bu vesile ile teşekkür ediyorum. İdari personelimize, mezunlarımıza, SDÜ’ yü her alanda destekleyen Ispartalı SDÜ dostlarına da şükranlarımı sunuyorum.

Bizler, 2021 yılını karşılamaya hazırlanırken aynı zamanda büyük bir SDÜ ailesi olarak, gelecek daha nice yeni yıllara da emin adımlarla hazırlandığımızın müjdesini veriyoruz. 2021 yılının pandemi koşullarından sıyrıldığımız, yüz yüze eğitimde yeniden öğrencilerimiz ile buluştuğumuz, sağlıklı, güvenli, barış dolu günler ve pek çok güzellikler getirmesini umut ediyorum. Ülke ve millet olarak yaşanan sıkıntılardan ders çıkardığımız, başta Müslüman coğrafyalar olmak üzere tüm dünya üzerinde bu sıkıntılı günleri geride bıraktığımız aydınlık bir yıl geçirmeyi diliyorum.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü