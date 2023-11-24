AK Parti'nin Hazırladığı 80 Maddelik Yeni Torba Yasası İle Dikkat Çeken Düzenlemeler
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 80 maddelik yeni torba yasa teklifi, bir dizi önemli düzenlemeyi içermekte. İşte dikkat çeken başlıklar:
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 80 maddelik yeni torba yasa teklifi, bir dizi önemli düzenlemeyi içermekte. İşte dikkat çeken başlıklar:
- Konut Kredilerinde Vergi İstisnası Sınırlıyor: Konut kredilerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, tek konutla sınırlandırılıyor. İkinci ve daha fazla konutu krediyle almak isteyenlerin maliyeti artacak.
- Sıkıntıdaki Şirketlere Borç Yapılandırma Uzatılıyor: Finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma imkanı için süre 2 yıl daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanı'na 2 yıl sonra süreyi uzatma yetkisi sağlanıyor.
- Cep Telefonlarındaki Vergi Ayarı: Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı, yıllık değerleme oranı ile güncellenecek.
- Bankalara Enflasyon Muhasebesi Uygulanmayacak: 2024 ve 2025 yıllarında banka ve finans kurumlarının enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar ve zararları dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.
- Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarına Yetki Verilecek: Mevduat, katılım ve döviz tevdiat hesapları için uygulanabilecek tevkifat oranlarına ilişkin cumhurbaşkanına yetki verilecek.
- KDV İadelerinde Yetki: KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda cumhurbaşkanına yetki verilecek.
- Kurumlar Vergisi Kazanç İstisnası Artırılacak: Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak.
- Kur Korumalı Mevduat İstisnası Uzatılacak: Kur korumalı mevduattan (KKM) elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e uzatılacak, bitiminde cumhurbaşkanına uzatma yetkisi verilecek.
- GSS Primleri Tahsilinden Vazgeçilecek: 2014 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
- Dış Ticarette Vergi İndirimi: Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak.
- Afet Bölgesinde Fahiş Fiyat Cezası: Depremler sebebiyle genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025'e kadar fahiş fiyat uygulamalarına katlı idari para cezası verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.
Bu önemli düzenlemelerle ilgili detaylar yasalaştıkça netleşecektir.