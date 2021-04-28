DERNEK BEYANNAMELERİNİN VERİLMESİNE YÖNELİK BASIN DUYURUSU
Demek Beyannamelerini DERBİS üzerinden verme süresi 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 23:59 da sona ermektedir. Belirtilen süre içerisinde Demek Beyannamelerinin verilmemesi halinde demek yöneticileri adına 1.730,00.- (binyediyüzotuz) TL idari para cezası uygulanması zorunluluğu doğmaktadır.
Demek yöneticilerimizin idari yaptırıma muhatap olmamaları için belirtilen süre içerisinde Demek Beyannamelerinin verilmesi gerekmektedir.
îlanen duyurulur. 28.04.2021
İsparta Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü