Orijinal duruşu, asimetrik tasarımı ve şık yatak başlığı ile Motto Karyola, rahatına düşkün gençler için ideal.







Gökyüzünün engin ve huzurlu yapısından esinlendik ve sizler için Pori'yi ürettik.













Bir peri masalı ve gerçek bir şato... Bir şato kadar dayanıklı ve eğlenceli bir oda. Hammade kalitesi ve yaratıcı dünyamızın eseri Pink House ile kendi masalını yaşayan güçlü ve çalışkan prensesler yetişiyor!













Modern çizgiler, ahşap ve metalin uyumlu birlikteliği... Evinde şık detayların peşinde olanlara hitap eden bir takım: Cosmos











İşlevsellik, kullanım kolaylığı ve ince detaylarla öne çıkan sade, modern çizgileri ile ise zamansız bir tasarım... Ön ve yan yüzeylerinde kullanılan tasarım detayları ile öne çıkmaktadır. Metal kulplarıyla dikkat çeken, derin çekmeceleriyle ve yüksek ağırlık taşıma kapasitesi ile Oslo Genç Odası, bolca depolama alanına sahip...







Modern çizgiler, ahşap ve metalin uyumlu birlikteliği... Evinde şık detayların peşinde olanlara hitap eden bir takım: Cosmosİşlevsellik, kullanım kolaylığı ve ince detaylarla öne çıkan sade, modern çizgileri ile ise zamansız bir tasarım... Ön ve yan yüzeylerinde kullanılan tasarım detayları ile öne çıkmaktadır. Metal kulplarıyla dikkat çeken, derin çekmeceleriyle ve yüksek ağırlık taşıma kapasitesi ile Oslo Genç Odası, bolca depolama alanına sahip... Orijinal duruşu, asimetrik tasarımı ve şık yatak başlığı ile Motto Karyola, rahatına düşkün gençler için ideal.Gökyüzünün engin ve huzurlu yapısından esinlendik ve sizler için Pori'yi ürettik.Bir peri masalı ve gerçek bir şato... Bir şato kadar dayanıklı ve eğlenceli bir oda. Hammade kalitesi ve yaratıcı dünyamızın eseri Pink House ile kendi masalını yaşayan güçlü ve çalışkan prensesler yetişiyor!













































































































Eskitme detayları ve kapitone başlığı ile bir klasik: Perlina... ⠀

Yüksek ayakları ile pratik, yıllar boyu kullanılacak zarif tasarımı ile gerçek bir Caploonbalı.







Modern prensesler için başarı vazgeçilmez!

Başarıya giden yol Pink House çalışma masası ile Caploonba'da.







Umutla çalışıyor, gelişiyor ve büyüyoruz! Çeşit çeşit çalışma masası Caploonba ile odanda! Hedeflerine ulaşmak için Caploonba.















Kendi masalınız içinde huzurlu uykular sizi bekliyor! My House'a alternatif renkte üretilen Pink House ağaç ev konseptinin eğlenceli ve masalsı odası.











Ormanın içinde bir ağaç ev, ağaç evde mutlu bir çocuk

Çocukların doğasına uygun, hayal güçlerine yönelik tasarımlar Caploonba'da. ⠀











Oslo, odalarda huzurlu ve sakin bir atmosfer yaratmak için birebir!Kulpları ve sade tasarımıyla Oslo, geniş depolama kapasitesiyle eşyaların yerleşiminde düzen sağlamak için büyük bir yardımcıdır. Farklı modül seçenekleriyle odanızı kullanım ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.⠀











Aden Bebek Odası, birçok renkle kombin olarak kullanılabilecek sadelikte!

Sadeliğin bu en güzel hali ile bebekler huzurlu bir ortamda büyür, ebeveynler ise oda takımının geniş depolama kapasitesi ve birçok çekmecesi sayesinde bebekleriyle ilgili ihtiyaç duydukları ne varsa odada bulunduğundan emindir.⠀











Simple ile bebekler huzurlu ve sakin bir ortamda büyümenin tadını çıkarırken ebeveynler de rahat bir kullanım ile hayatın keyfini sürer.⠀

⠀Simple Bebek odası büyüyebilen karyolası, keyif veren onlarca detayı ile Isparta'da Caploonba Showroom'da











Nil, adını aldığı nehir gibi aşkın bir tasarım!⠀

Detaylarındaki incelikli tasarımsal dokunuşlar, büyüen karyolası ile zamana direnen uzun süreli kullanım avantajı ve Caploonba güvencesi ile sizlerle... ⠀











Sayada...⠀

Modern çizgileri, şık yapısı ile odasından çıkmak istemeyenlerin yeni tercihi.⠀

Isparta'da Caploonba Showroom mağazasında...!











Lima ile her an özgür.

İki kademeli beşik ile ilk aylarda siz bebeğinize kolayca ulaşırken, ikinci kademede ise bebeğinizin size emeklemeye başladığında rahatça ulaşmasını sağlarsınız.

Çünkü 4 korkuluk çıkarılabilir ve bebeğiniz beşiğini özgürce kullanır.











Klasik country tarzı ve oyma detayları ile her dönem kullanılabilecek bir takım: Country Bebek Odası⠀

⠀Rengi, daha verimli kullanım sağlayan detayları, büyüyen karyolası ile uzun yıllar kullanma imkanı sağlayan yenilikçi bakışı sadece Caploonba'ya özel!⠀













Hoş geldin bebek! Senin için tüm detayları düşündük...

Çok çekmeceli şifonyer ile ihtiyaç duyabileceğin her eşyanın depolanması, büyüyebilen karyola ile çocukluk döneminde de senin yatağına dönüşecek ergonomik yapı, taçlı dolabının bol raflı, askılı yapısı... Her şey senin için, sana özel!⠀













Martı sesleri, Miami esintileri...⠀

⠀Yerden yüksek karyolası, Maimi sahil evlerinden esinlenen yapısı, karyola altına konumlanarak odadan yer kazanmanızı sağlayan hareketli çalışma masası ile Miami Odası, setteki tüm detayları ile online mağazamız ve showroomlarınızda ziyaretinizi bekliyor. ⠀

⠀Aradığınız tarzda, eğlenceli mobilya Caploonba. ⠀











Kakule'nin modern hatları, eğlenceli kulpları cıvıl cıvıl kuş baskıları var!

Aradığınız bebek odası uzun yıllar kullanabileceğiniz büyüyebilen karyolası ve eşsiz detayları ile Isparta'da Caploonba'da...









Ve daha fazlası için sizleri Isparta Caploonba Showroom mağazasına davet ediyoruz...



Caploonba Isparta Şubesi Mersel Mobilya Adres:

Bahçelievler mh. 102. cd. No 13

(Özkanlar Kavşağı) ISPARTA

Telefon: 0 246 223 76 77







Eskitme detayları ve kapitone başlığı ile bir klasik: Perlina... ⠀Yüksek ayakları ile pratik, yıllar boyu kullanılacak zarif tasarımı ile gerçek bir Caploonbalı.Modern prensesler için başarı vazgeçilmez!Başarıya giden yol Pink House çalışma masası ile Caploonba'da.Umutla çalışıyor, gelişiyor ve büyüyoruz! Çeşit çeşit çalışma masası Caploonba ile odanda! Hedeflerine ulaşmak için Caploonba.Kendi masalınız içinde huzurlu uykular sizi bekliyor! My House'a alternatif renkte üretilen Pink House ağaç ev konseptinin eğlenceli ve masalsı odası.Ormanın içinde bir ağaç ev, ağaç evde mutlu bir çocukÇocukların doğasına uygun, hayal güçlerine yönelik tasarımlar Caploonba'da. ⠀Oslo, odalarda huzurlu ve sakin bir atmosfer yaratmak için birebir!Kulpları ve sade tasarımıyla Oslo, geniş depolama kapasitesiyle eşyaların yerleşiminde düzen sağlamak için büyük bir yardımcıdır. Farklı modül seçenekleriyle odanızı kullanım ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.⠀Aden Bebek Odası, birçok renkle kombin olarak kullanılabilecek sadelikte!Sadeliğin bu en güzel hali ile bebekler huzurlu bir ortamda büyür, ebeveynler ise oda takımının geniş depolama kapasitesi ve birçok çekmecesi sayesinde bebekleriyle ilgili ihtiyaç duydukları ne varsa odada bulunduğundan emindir.⠀Simple ile bebekler huzurlu ve sakin bir ortamda büyümenin tadını çıkarırken ebeveynler de rahat bir kullanım ile hayatın keyfini sürer.⠀⠀Simple Bebek odası büyüyebilen karyolası, keyif veren onlarca detayı ile Isparta'da Caploonba Showroom'daNil, adını aldığı nehir gibi aşkın bir tasarım!⠀Detaylarındaki incelikli tasarımsal dokunuşlar, büyüen karyolası ile zamana direnen uzun süreli kullanım avantajı ve Caploonba güvencesi ile sizlerle... ⠀Sayada...⠀Modern çizgileri, şık yapısı ile odasından çıkmak istemeyenlerin yeni tercihi.⠀Isparta'da Caploonba Showroom mağazasında...!Lima ile her an özgür.İki kademeli beşik ile ilk aylarda siz bebeğinize kolayca ulaşırken, ikinci kademede ise bebeğinizin size emeklemeye başladığında rahatça ulaşmasını sağlarsınız.Çünkü 4 korkuluk çıkarılabilir ve bebeğiniz beşiğini özgürce kullanır.Klasik country tarzı ve oyma detayları ile her dönem kullanılabilecek bir takım: Country Bebek Odası⠀⠀Rengi, daha verimli kullanım sağlayan detayları, büyüyen karyolası ile uzun yıllar kullanma imkanı sağlayan yenilikçi bakışı sadece Caploonba'ya özel!⠀Hoş geldin bebek! Senin için tüm detayları düşündük...Çok çekmeceli şifonyer ile ihtiyaç duyabileceğin her eşyanın depolanması, büyüyebilen karyola ile çocukluk döneminde de senin yatağına dönüşecek ergonomik yapı, taçlı dolabının bol raflı, askılı yapısı... Her şey senin için, sana özel!⠀Martı sesleri, Miami esintileri...⠀⠀Yerden yüksek karyolası, Maimi sahil evlerinden esinlenen yapısı, karyola altına konumlanarak odadan yer kazanmanızı sağlayan hareketli çalışma masası ile Miami Odası, setteki tüm detayları ile online mağazamız ve showroomlarınızda ziyaretinizi bekliyor. ⠀⠀Aradığınız tarzda, eğlenceli mobilya Caploonba. ⠀Kakule'nin modern hatları, eğlenceli kulpları cıvıl cıvıl kuş baskıları var!Aradığınız bebek odası uzun yıllar kullanabileceğiniz büyüyebilen karyolası ve eşsiz detayları ile Isparta'da Caploonba'da...Ve daha fazlası için sizleri Isparta Caploonba Showroom mağazasına davet ediyoruz...

Her tarza ve her odaya uygun bir çalışma masasını Caploonba'da bulmak mümkün!Caploonba bir dünya markası!Caploonbalı olanlar bilirler... İşlevsellik, kullanım kolaylığı ve ince detaylarla öne çıkan sade, modern çizgileri bize özgüdür. Oslo öne çıkan tüm özellikleri ile gerçek bir Caploonbalı!Görünümüyle doğallığın bir yansıması olan oda takımı işlevselliği ve kullanım kolaylığıyla da ön plana çıkıyor. Yüksek ağırlık taşıma kapasitesi ve geniş depolama alanı yaratmasıyla Nil Genç Odası, gençlerin istediği tarzı odalarına yansıtma fırsatı bulması için özenle tasarlandı! Mobilya kenarlarında kullanılan işleme detayları, dolap üzerindeki taçlar ile bütünlük sağlıyor. Yaş skalası geniş bir ürün olarak her döneme uygun yapısı ile evinizin bir parçası olmaya aday...Klasik bir tasarımın ustaca yorumlandığı, country tarzıyla gelen zarafet… Rengiyle ferahlığı tasarımıyla da konforu beraberinde getiren Perlina Genç Odası şık kulp detaylarıyla eşsiz bir tasarım ürünü olan oda takımıdır. Ön kapaklarda ve çekmece ön klapalarında yer alan tasarım detayları ile kendine has, zamanın ötesinde bir takım!En ergonomik, en pratik ve en modüler... Odanız göre şekil alan setin tüm detayları sizin için düşünüldü. Torino'da he zevke uygun bir kombinasyın var.Şehrin dinamizmini hissettiren yapısı ve enerji saçan renkleri ile Breda, aradığınız oda olabilir mi?Her hayale uygun bir oda, Caploonba’da!⠀Odada kendinize ait küçük bir köşe yaratmak istediğinizde, Pollina puf devreye girer. Yumuşak yapısı ile odanızı eğlenceli ve huzurlu bir alana çevirir.Ders çalışmak için yeterli genişlikteki çalışma masası alanı üzerinde konumlanmış dikey raf sistemi ile kitaplarınız ve aksesuarlarınız için alternatifli dizilimler yaratabilirsiniz. Kapaklı alanı ile aksesuarlarınıza da yer açtık.İç yapısı, hem askılık hem de raf sistemine sahip. Sadece kıyafetlerinizi değil, nevresimlerinizi hatta oyuncaklarınızı da saklayabileceğiniz alanlara sahip. Yavaş açılıp kapanan kapak sistemi sayesinde güvenli ve tam odanıza göre!Karyolanın temel huş rengini bütünleyen pembe bonbon kapitone başlığı ile şık. Geniş ve rahat yapısı ile kullanışlı! Yüksek ayakları sayesinde karyolanızın altını hatıra kutuları için bir saklama alanına çevirebilirsiniz. ⠀Keson ve kitaplıktan bağımsız olarak sahip olabileceğiniz çalışma masası, sade ve dayanıklı olmasının yanında bir USP porta sahiptir. ⠀⠀Enerjiniz hiç bitmesin!Şık, sade, detaycı! ⠀Ahşap desenleri ve beyazın kullanımı ile İskandinav tarzı şıklık odalara taşınırken, detaylarındaki pratik çözümler ise kendine hayran bırakıyor. Yüksek ayakları ile dolabın altı aynı zamanda sandıklı pufun da konumlanabileceği ekstra alan sağlıyor.İşlevsellik, kullanım kolaylığı ve ince detaylarla öne çıkan sade, modern çizgileri ile ise zamansız bir tasarım: OsloGerçek bir şehirli: Breda⠀Renkli detayları ve açık askı sistemi ile çarpıcı dolap yapısı elinizin altında bulunmasını isteyeceğiniz kıyafetlerinizi depolar. ⠀Tüm parçalarda Caploonba'nın tasarımsal özgünlüğünü yansıttığı Breda, tüm showroomlarımızda ve online satışta.İster setinizin eksik parçasını tamamlayın, isterseniz odanıza en çok uyanı seçerek diğer parçalar ile kombinleyin. Seçim sizin. Hepsi birbirinden dayanıklı ve Caploonbalı.Tekerlekli ve fren sistemli bir çalışma masasını daha önce görmediyseniz doğru yerdesiniz! Yüksek ayaklı karyolanın altına konumlandırılabilen çalışma masası ile verimli şekilde ders çalışın, etkinlik tasarlayın, proje tamamlayın!Uyku seremonisi başladığında tedirgin olmayı bir kenara bırakın çünkü Bird House'un Montessori'ye uygun tasarlanmış karyolası sayesinde, çocuğunuz tek başına uyumaya can atacak.Neşeli kuşlar iyi uykular dilemek için odamıza gelmişler ve Bird House odasındaki tüm çocuklara iyi geceler diliyorlar. Caploonba ile siz de masalınızı yaşayın. ⠀Çocukluk çağı ile birlikte beşik, üzerindeki komodinden ayrılabilir ve büyüme yolculuğunda size karyola olarak eşlik eder. Akılcı çözümler için Caploonba!