Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nden Huzur Operasyonu Açıklaması

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 12-13 Aralık 2024 tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. EGM Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen uygulamada, İl Merkezi ve ilçelerde toplam 21 noktada 30 ekip, 1 mobil göç aracı ve 114 personel görev aldı.

Uygulama kapsamında 3078 kişi sorgulandı, bunlardan 131’i yabancı uyruklu şahıslardan oluştu. Yapılan denetimlerde vize ihlali yaptığı tespit edilen bir yabancı uyruklu kişiye gerekli idari işlemler uygulandı.

Ayrıca, il merkezinde 1363 araç incelendi ve trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 11 araca toplamda 17.244 TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve suçluları yakalamak adına çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



