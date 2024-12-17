Isparta’da Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 14 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan N.Ö. isimli şahsı başarılı bir operasyon sonucunda yakalayarak cezaevine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçların önüne geçmek ve adaletin işlemesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



