Isparta İçin Meteorolojik Uyarı

Isparta Valiliği’nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Isparta Valiliği, 1 Nisan 2025 Salı günü kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış ve olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji verilerine göre, sabahın erken saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-40 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle 1600 metre rakımın üzerindeki bölgelerde yağışların kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile dolu yağışı gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Valilik, vatandaşların tedbirli olmalarını ve yetkililerden gelecek duyuruları takip etmelerini tavsiye etti.