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Sanat Dünyası Yasta: Volkan Konak Hayatını Kaybetti

Sanat Dünyası Yasta: Volkan Konak Hayatını Kaybetti
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Sanat Dünyası Yasta: Volkan Konak Hayatını Kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser verdiği sırada fenalaşan ünlü sanatçı Volkan Konak, hastaneye kaldırılmasının ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

KONSER SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Ramazan Bayramı dolayısıyla özel bir konser vermek üzere KKTC'ye giden Volkan Konak, İskele kentindeki bir otelde sahne aldı. Konser sırasında aniden fenalaşan Konak'a, ilk müdahale konseri izleyenler tarafından yapıldı. Ardından olay yerine gelen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

KKTC Sağlık Bakanlığı, Volkan Konak'ın vefatına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğan Volkan Konak, ilk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvardan mezun oldu ve aynı yıl Halk Müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla harmanlayarak kendine has bir tarz oluşturan Konak, 1993 yılında çıkardığı Efulim albümü ile büyük bir çıkış yaptı. Ardından Gelir misin Benimle (1994), Volkanik Parçalar (1995), Pedaliza (1998), Şimal Rüzgarı (2000), Maranda (2003), Mora (2006), Mimoza (2009) ve Lifor (2012) gibi albümleriyle sanat hayatını sürdürdü.

Volkan Konak, sadece Karadeniz müziğiyle değil, Türk halk müziğinin farklı yörelerine ait türkülerle de adından söz ettirdi. Müzik kariyerinde sayısız başarıya imza atan sanatçı, aynı zamanda sahne performanslarıyla da büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğan Volkan Konak'ın ani vefatı, sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Konak'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Sanat Dünyası Yasta: Volkan Konak Hayatını Kaybetti
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