Isparta'da Yiğit Besi Çiftliği'nde Kurbanlık ve Hisseli Satışlar Başladı

Yiğit Besi Çiftliği'nde Kurbanlık ve Hisseli Satışlar Başladı

Isparta Yiğit Besi Çiftliği, kurbanlık büyükbaş hayvan satışlarına başladı. İşlenmiş olarak teslim edilen kurbanlıklar, hijyenik ve güvenilir kesim süreçlerinden geçirilerek müşterilere sunuluyor.

Bu yıl da kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için farklı hisse seçenekleri mevcut:

Hisse 1: 25-30 kg – 20.000₺

Hisse 2: 30-35 kg – 25.000₺

Hisse 3:40-45 kg – 30.000₺

Tüm kurbanlıklar, helal kesim kurallarına uygun şekilde hazırlanarak, hijyenik koşullarda işlenip teslim ediliyor.

Satın alma ve detaylı bilgi için Yiğit Besi Çiftliği yetkilisi Umut Türker ile iletişime geçilebilir.

Adres: Yakaören Köyü

Telefon: 0506 489 64 96



