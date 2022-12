CİNEGOLD'DAN SİNEMASEVERLERE MÜJDE!

VİZYON TARİHİ AÇIKLANDI!

Isparta'da 2 şubesi bulunan Cinegold müjdeyi verdi.2009 yapımı gişe rekortmeni Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminin online bilet satışları başladı.Cinegold Avatar 2'nin vizyon tarihini ve seans sattlerini Isparta şubeleri için açıkladıSeanslar Isparta Meydan AVM Cinegold ve Centrum Garden Cinnegold şubelerinde;11.00 15.00 ​ ve 19.00 saatlerinde gösterime girecek.