Zafer Mahallesinden hizmet teşekkürü



Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal ve azaları, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, bugüne kadar mahallelerine kazandırılan yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, Başkan Başdeğirmen’in göreve geldiğinden buyana mahallelerine büyük hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti. Gürdal, “Mahallemiz için yapılan her bir hizmetten dolayı başkanımıza şahsım, azalarım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim” dedi.

Yol üstünde kalan evlerin yıkım işlerinin mahallelerinden başladığını, yeni bulvarlar açıldığını ve trafiğin rahatlatılması anlamında duydukları memnuniyetlerini dile getiren Muhtar Gürdal, “Mahallemize semt sahası yapıldı, çocuklarımıza antrenman yaptırıyoruz. Sosyal tesislerimizin bakım ve onarımı yapıldı. Bir bölümü 112’ye verildi ve acil istasyonu en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Çocuk parklarımız yapıldı. Deregümü ovasında da altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Tüm bu çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de karşılıklı görüş alışverişlerinin kendileri açısından da çok önemli olduğuna değindi. Mahallelere yapılacak olan hizmetler ve memnuniyet oranının belirlenmesinde karşılıklı istişarenin önemli olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, “44 mahalle muhtarımız ile iç içeyiz, mahallelerde de muhtarlar buluşması düzenliyor, istek, talep ve önerileri alıyoruz. Zafer Mahallemize yapmış olduğumuz hizmetler, yapmak istediğimiz yatırımlar var. Mahallemizdeki eksiklikleri gidereceğiz, Zafer Mahallesi sakinlerimizin çok daha fazla memnun olabileceği en güzel altyapıyı oluşturacağız. Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin memnuniyetine teşekkür ederim. Çok daha güzel hizmetleri hep birlikte vereceğiz. Mahalle muhtarlarımız vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprü. Her bir vatandaşımızın isteklerini, önerilerini sizlerin vasıtasıyla alıyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini bizlere iletiyorsunuz bizlerde buna çözüm buluyoruz. Devletimizin de verdiği güç ve destekle de bu hizmetlerimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ziyaretlerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.