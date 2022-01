ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

ISPARTA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNE

BAĞLI ODALARDA YAPILACAK SEÇİMLERE İLİŞKİN YAYIMLADIĞI MESAJI





Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı odalarımızda yapılacak seçimlere katılacak ve üyelerine, şehrimize güzel hizmetlerde bulunacak olan tüm başkan adaylarına ve yönetimlerine başarı dileklerimi iletiyorum.

Esnafımız, Isparta’mızdaki hemşehrilerimize en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmek adına dükkanındaki tezgahında, aracının direksiyonunda ter dökmekte, emeğiyle çalışmakta, helalinden kazanarak ailesine rızık götürme peşindedir.

Yüce Rabbim’den, başta Isparta’mız olmak üzere ülkemiz için ter döken, hizmet veren her bir esnafımıza sağlık, bereket ve bol kazanç vermesini diliyorum.

Ülkemizin mayası ve temel taşı olan esnaf ve sanatkarımız kendisini temsil eden odasında bugünlerde seçim heyecanı ile birlikte demokrasi bayramı yaşamakta, başkanını ve yönetimini belirlemektedir.

Bu vesileyle şahsım ve Isparta Belediyesi olarak oda seçimlerine katılacak olan tüm başkan adayları ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerimi iletiyor, bugüne kadar esnafının ve şehrimizin menfaatleri doğrultusunda görevlerini layıkıyla yerine getiren oda başkanlarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Göreve geldiğimiz günden itibaren bizlerde esnafımızın daima yanında yer almaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Belediye olarak 2020 yılında hayatımıza giren pandeminin getirdiği zorluklar karşısında her daim esnafımızla omuz omuza verdik, yaşadıkları mağduriyetlere verdiğimiz desteklerle bir nebze olsun can suyu olmaya çalıştık.

Esnaf kardeşimize bugüne kadar sunmuş olduğumuz katkıları artırarak devam ettirmeye, her zaman yanında olmaya devam edeceğimizin de bilinmesini isterim.

Esnafın emeğini kutsal gören bir yönetim anlayışıyla seçimler sonrasında da şehrimizin ihtiyaçlarının karşılanması için el birliği, gönül birliği ve karşılıklı istişare içerisinde çalışacağımıza olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle şehrimize alın teri ile hizmet veren, ilimize, ülkemize katma değer ve istihdam sağlayan her bir esnaf ve sanatkarımıza saygılarımı iletiyor, seçimler sonrasında görev alacak oda başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerini şimdiden kutluyor, başarılı çalışmalar diliyorum.