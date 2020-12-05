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Arayın Isparta'da yöresel gıdalar ve tüm şarküteri ürünleri size gelsin!

Arayın Isparta'da yöresel gıdalar ve tüm şarküteri ürünleri size gelsin!
ISPARTA
G.Tarihi: 04.12.2020 21:14
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Isparta Düğün Salonları
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SİZ EVDE KALIN! SEDAT ÖZ GURME SİZE GELSİN!

Isparta'da organik ve doğal gıda ürünlerini doğrudan üreticiden tüketiciye sunan Sedat Öz Gurme'de alo sipariş hattı devreye girdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evde ve işyerinde bu gıda ürünleri bir telefon uzaklığında...
150 TL ve üzeri siparişler için hemen arayabilir yada whatsapp üzerinden mesajla ulaşabilirsiniz. Gıda siparişleriniz en kısa sürede araçla kapınıza kadar geliyor.

Telefon: 0246 201 25 71
whatsapp mesaj: 0 532 407 89 60

TÜRKİYE'NİN YÖRESEL VE NATUREL LEZZETLERİ SEDAT ÖZ GURME'DE
Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk, Pastırma,Yumurta, Peynir,Bal,Propolis,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler,süt ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri ile Sedat Öz Gurme pandemi döneminde hizmetinizde.

ARAYIN! ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ YÖRESEL TATLAR SİZE GELSİN!
 
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ısparta şarküterisedat öz gurme
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