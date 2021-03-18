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Isparta Haber: Tarihin Adıdır Çanakkale

Isparta Haber: Tarihin Adıdır Çanakkale
ISPARTA 0
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Tarihin Adıdır Çanakkale
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü kapsamında “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı” düzenlendi.
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Sevil Devecioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen program, Zoom uygulaması ve Bilim TV Youtube kanalından yayınlandı. Bugünün Türk milletinin varlık yokluk savaşı anlamına geldiğini ifade eden Devecioğlu, “Milliyetçilik akımı ve Sanayi Devriminin etkisiyle gücünü göstermek isteyen ve sömürülecek topraklar arayan dünya devletleri arasında, Osmanlı Devleti eski gücünü ve geniş topraklarını büyük ölçüde kaybetmiş vazgeçmiş durumdaydı. Artık millet yorgun, bıkmış, yıllardır savaşır halde. Karşı tarafta sürekli kaybedilen toprakları isyanları öne çıkaran propagandaları ile halkı sürekli umutsuzluğa sevk ediyordu. Fakat Kafkaslardaki uzak diyarlardan, Yemen’den, Hicaz’dan çekildiğimizde yaşayacağımız bir yerimiz vardı. Şimdi elimizde son sığınağımız olan anavatan ve İstanbul kalmıştı. Karşımızda olan güçlü dünya ülkelerine karşı da Çanakkale’yi kaybettiğimizde artık yaşayacağımız yer yok demekti. Yani Çanakkale Savaşının kaybedilmesi vatanın kaybedilmesi anlamına geliyordu. Bu nedenle bugün sadece Türk milletinin değil tüm dünyanın konuşulan bu zaferin ölüm kalım savaşı olması bundandır.” dedi.
“Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şehadete atıldığı bir yerdir Çanakkale”
Sözlerine Mehmet Akif Ersoy’un “Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i… Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi…” dizeleri ile başlayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Çanakkale zaferinin tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan, kahraman evlatlarınca verilen büyük bir mücadelenin adı olduğunu söyledi.
Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize rahmet dileyen Prof. Dr. Ayyıldız, şunları söyledi: “Bedrin aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şehadete atıldığı bir yerdir Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal’in de ifade ettiği gibi Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Çanakkale Zaferi mukaddes bir zafer olarak tarihte yerini alırken 106. yılında bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.”
Prof. Dr. Ayyıldız, sözlerini vatan şairimizin “Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.” dizeleri ile noktaladı.
Program kapsamında; Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini okudu. Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Saliha Çetin de “Çanakkale Türküsü”nü seslendirdi. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerince hazırlanan “18 Mart Çanakkale Şiiri” videosu izlendi. Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’in mektubu okundu. Daha sonra Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Gündüz, Çanakkale Savaşı’nda doktor ve oğlunun öyküsünü anlattı.
 

 
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