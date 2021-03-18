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Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı

Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 18.03.2021 14:39
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Isparta Düğün Salonları
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümü
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören yapıldı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.
İl Müftüsü Bayram Şahin’in duasıyla başlayan törende şehitlik anıtına çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’mız okundu.
Törende şehitlik defterini imzalayan Vali Seymenoğlu deftere şu ifadeleri yazdı: “Tarih boyunca milli benliğimizi yoğurup şekillendiren vatan ve bayrak sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük arzusu millet olarak bugünlere gelmemizi sağlayan en önemli unsurlardır. Bir vatana sahip olmak, onu sevmek ve gerektiğinde onun uğrunda seve seve canını fedâ edebilmek... İşte dinimizde "Vatan sevgisi imandandır.” sözünün ifade ettiği anlam budur. Sizler, vatana olan bağlılığınız, bayrağımıza olan sevginiz, bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkunuz ile bu uğurda canlarınızı verdiniz. Üzerinde yaşadığımız bu vatan ve bayrak; şehadet ve gazilik mertebesine yükselen sizlerin bize emaneti, gelecek nesillere gururla aktaracağımız armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegâne varlığımızdır. Bizlere canınız pahasına bırakmış olduğunuz, bağımsız ve özgür yaşanan şanlı bayrağımızın dalgalandığı bu kutsal vatan topraklarında, rahat ve huzurlu uyuyunuz. Sonsuz minnet ve şükran duyguları ile sizleri selamlıyorum. Ruhlarınız şad olsun.”
Garnizon Şehitliği’ndeki anma töreni şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla son buldu.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu protokol üyeleriyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta şubesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Ziyarette tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad eden Vali Seymenoğlu gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler dileyerek Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kutladı.
Vali Seymenoğlu, “Çanakkale Zaferi binlerce şehidimizin binlerce gazimizin o günden bugüne bu millete emaneti. Çanakkale'yi geçilmez kılan Anadolu'nun her bölgesinde her köyünden her ilçesinden Çanakkale'ye akın akın giden, canını seve seve feda eden bu milletin, bu vatanın evlatları. Onun için Çanakkale Zaferi bu ülkenin tarihinde çok önemli ve özel bir yere sahip. Bütün düşmanlar bir araya gelmiş var olma yok olma aşamasındaki bir milleti, bir vatanı; nasıl elden çıkarırız, nasıl bölebiliriz, nasıl işgal edebilirizin hesabını yapmakta iken karşılarına bir kahraman komutan ve o kahraman komutanın etrafında birleşen binlerce, yüz binlerce vatan evladı; anası, babası, kızı, kızanı ile beraber destek olmuş ve bu milletin topyekûn kazanmış olduğu bir zafer olmuştur, bir destan olmuştur. Onun için Çanakkale Zaferi Türk milletinin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çanakkale Destanı’nı şu anda da biz kendimize örnek alıyoruz. Bunu ülkemiz sınırlarının dışında son günlerde yaptığımız harekatlarla da yaşıyoruz. Sadece ülkemiz topraklarında şehit vermiyoruz. Aynı zamanda ülke topraklarının güvenliğini ve bekasını sağlayabilmek için ülke dışında da şehitler veriyoruz, gaziler veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Çünkü Çanakkale Destanı gibi destanlar yazmaya bu millet bu milletin evladı, kızı, kızanı hazırdır ve gönüllüdür.” dedi.
 
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