Rektör Çarıkçı’nın “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü” Mesajı

“Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!" (Çanakkale Türküsü’nden)

Meşhur türkümüzün meçhul şehitlerimize yaktığı ağıttır Çanakkale. Vatan sevdası, bayrak sevdası adına ömrünün baharına doymadan yitip giden gencecik fidanların elim; ama bir o kadar da şanlı hikâyesidir Çanakkale.

Çanakkale Savaşı’nda milletimiz büyük bir seferberlik içerisine girmiş; İstanbul’un Mülkiye, Tıbbiye, Darülfünun gibi yüksek okulları, Kabataş, Galatasaray ve Haydarpaşa gibi liseleri dahi boşalmış; çocuk yaşlardaki gençlerimiz ordu mensubu olmuşlardır. Savaş zamanının meşhur Tokat türküsü “Ah on beşli on beşli Tokat’ın yolları taşlı, on beşliler gidiyor kızların gözü yaşlı”, 1315 (miladi olarak 1899-1900) doğumluları kastetmektedir. Bu gençlerin savaş yılında yani 1917’de, Çanakkale’deki büyük zayiat dolayısıyla acele askere alındığı ve henüz 17 yaşında oldukları bilinmektedir.

İşte Çanakkale Zaferi, başta bu gencecik kayıplarımızın mimarı olduğu ulvi bir zaferdir. Topraklarımızı baştan sona işgale niyetlenen düşman kuvvetleri Çanakkale'nin geçilmezliğini en başta denizde görmüştür. Bu uğurda milletimiz, on binlerce Mehmetçiğini şehit vererek, Çanakkale sularını al kırmızıya boyamıştır.

Sonuçta ortaya, bugün gururla andığımız ve mevcudiyetiyle güzelim cennet vatanımızda hayat bulduğumuz “Çanakkale Destanı” çıkmıştır. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. O destan ki, verilen mücadelenin büyüklüğüne ve akan kanlarımızın ulvi damlaları hatırına, bugün şehitler günü olarak yâd edilmektedir. Bugünün anlam ve önemi ile şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak, en başta gelen görevimizdir.

Zaferin 106. yıl dönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve her dönemde her zorlu koşulda bayrağımızı dalgalandıran Türk ordusuna mensup fedakar Mehmetçiğimizi minnet, saygı ve şükranla anıyorum.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü