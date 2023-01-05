Demokrat Gazetesi Sahibi ve IGC Başkan Yardımcısı Emre Altuğ rahmetli babası Dr. Zühtü Altuğ’dan kalan ve 40 yıl öncesine ait olduğu belirtilen nostaljik ambalajlı Gülyağını Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik’e hediye etti.Isparta Gazeteciler Cemiyetinin öncülüğünde Gülbirlik’e yapılan ziyarette Demokrat-İlke-Objektif ve Akpınar Gazetelerinin imtiyaz sahibi ve IGC Başkan Yardımcısı Emre Altuğ iki yıl önce vefat eden babası Dr. Zühtü Altuğ’dan kalan nostaljik ambalajlı gülyağını Genel Müdür Hasan Çelik’e hediye etti.Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Emre Altuğ, Yönetim Kurulu Üyeleri Yasin Şişman ve Mustafa Savlu ile Gülses Gazetesi sahibi Onur Bedir, Isparta Postası Sahibi Vasıf Sertçelik, Nokta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tayfun Yılmaz, Manşet Gazetesi Sahibi Hakan Yaman ve Gülbirlik Basın Danışmanı Gazeteci Nasuh Özkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Gazete sahibi Emre Altuğ, iki yıl önce vefat eden babası ANAVATAN Partisi eski il başkanlarından Dr. Zühtü Altuğ’un yaklaşık 40 yıl önce kendisine hediye edilen nostaljik ambalajlı gülyağını Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik’e hediye etti. Altuğ, “Bunu rahmetli babam özenle saklardı, yaklaşık 40 yıllık geçmişi bulunan bu gülyağını babama geçmişte hediye etmişler kimin verdiğini bilmiyorum, oda ölünceye kadar bunu sakladı, şimdi ben de bunu Gülbirlik Genel Müdürümüz Sayın Hasan Çelik’e vermek istedim” dedi. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik’de bu jestinden dolayı Gazete sahibi Altuğ’a teşekkür ederek, “Bu bizim 1980’li yıllardaki ürettiğimiz gülyağı, rahmetli babanızdan kalma bu gülyağını Gülbirlik’e hediye etmenizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Bunun ambalajı gerçekten nostaljik bir görünüme sahiptir. Biz de bu hediyenizi Gülbirlik olarak muhafaza altına alıp saklayacağız” dedi.