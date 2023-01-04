Altın, dalgalı bir yılın ardından 2023’e güçlü bir giriş yaptı. Altının ons fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1.838 dolara yükseldi. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın artan durgunluk beklentileri ve merkez bankalarından gelen yüksek külçe talebiyle Kasım’dan bu yana genel bir yükseliş içinde.



AuAg ESG Gold Mining ETF’nin yöneticisi Eric Strand altın için ons başına 2.100 dolarlık bir hedef fiyat belirlediklerini belirterek, “Merkez bankalarının faiz artırımına odaklanacaklarını ve güvercin bir tutum sergilemeyecekleri kanaatindeyiz. Bu da altın fiyatlarını hızla yukarıya taşıyacaktır. Bundan ötürü altının bu yıl en az %20 prim yapacağına inanıyoruz” dedi.

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Singapur merkezli yatırım bankası Swiss Asia Capital’in Genel Müdürü ve baş yatırım yetkilisi Juerg Kiener, küresel resesyonun belirginleşmesiyle yavaşlatılabilecek faiz artışlarının, 2023’te altına destek olacağını, bunun da sarı metali 2.500-4.000 dolar/ons aralığında bir fiyat seviyesine getirebileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Swiss Asia Capital'ın genel müdürü ve baş yatırım yetkilisi Juerg Kiener, küresel resesyonun devam etmesi halinde altın fiyatının 2023 yılında 4 bin dolar/ons seviyesine doğru yükselebileceğini söyledi.



Bu akşam açıklanacak Fed tutanakları öncesinde altın fiyatları 6 ayın zirvesinde işlem görüyor.

Gram altın bugün yüzde 0,53 yükselişle 1.111 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.860 TL

Cumhuriyet altını 7.411 TL

Yarım altın 3.719 TL

ONS altın 1.851 dolardan alıcı buluyor.

Altın yatırımcılarının gözü bu akşam açıklanacak olan Fed tutanaklarında olacak.