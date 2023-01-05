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MEMUR EMEKLİLER BU HABERE DİKKAT! YÜZDE 30 ZAM!

MEMUR EMEKLİLER BU HABERE DİKKAT! YÜZDE 30 ZAM!
ISPARTA
G.Tarihi: 04.01.2023 21:02
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Memur ve emeklilerin maaşları için açıklama! Zam farkları için tarih

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmasının ardından yeni bir soru gündeme geldi.
6 aylık enflasyon farkı ve refah payının hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu.
 Memur ve emekli zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
Dün memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten 30'a çıkarıldığını açıkladı.
 
MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 30 ZAM
Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu.
Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık.
 Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.
 
ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memur ve emeklilere yapılan zammın yanı sıra enflasyon farkı yüzde 7,84, toplu sözleşme zammı ise yüzde 8 oldu. Tüm verilerin açıklanmasının ardından zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.
 
15 OCAK'TAN İTİBAREN YATMAYA BAŞLIYOR
Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
 
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
En düşük memur aylığı
Önceki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL
En düşük memur emeklisi aylığı
Önceki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
 
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
 
Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. 2023 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı da belirlendi.
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği yeni zam oranı açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak olan zam oranı da netleşti.
TÜİK, enflasyonun aralık ayında yüzde 1,18 arttığını, 2022 yılında da yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Bunun üzerine gözlerin çevrildiği yeni memur maaşları da şekillendi.
Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;
 
Memur maaşları
Genel müdür (1/4) 29.809 TL - 34.719 TL (4.910 zam)
Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15.848 TL - 18.458 TL (2.610 zam)
Memur (Lise - 9/1) 9.707 TL - 11.306 TL (1.599 zam)
Öğretmen (1/4) 12.276 TL - 14.298 TL (2.022 zam)
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 27.574 TL - 32.115 TL (4.541 zam)
Başkomiser (3/1) 15.810 TL - 18.414 TL (2.604 zam)
Polis memuru (8/1) 13.747  TL - 16.011 TL (2.264 zam)
Uzman hekim (1/4) 18.853 TL - 29.158 TL (3.105 zam)
Hemşire (Lisans - 5/1) 11.828 TL - 13.776 TL (1.948 zam)
Mühendis (1/4) 16.205 TL - 18.874 TL (2.669 zam)
Avukat (1/4) 15.485 TL - 18.035 TL (2.550 zam)
Memur emeklisi maaşları
Müsteşar (1/1) 21.900 TL - 25.736 TL
Genel müdür (1/1) 19.359 TL - 22.778 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.476 TL - 8.937 TL
 
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Memur (Lisans - 4/1) 6.009 TL - 7.229 TL
Öğretmen (1/4) 7.476 TL - 8.937 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.687 TL - 15.006 TL
Başkomiser (1/4) 7.617 TL -  10.513 TL
Polis memuru (1/4) 7.617 TL - 10.513 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) 7.266 TL - 10.513 TL
Mühendis (1/4) 9.114 TL - 10.845 TL
Teknisyen (Lise -1/4) 6.343 TL - 7.618 TL
Pratisyen hekim (1/4) 13.452 TL - 17.309 TL
Profesör (1/4) 15.601 TL - 18.400 TL
İmam-hatip 7.476 TL - 10.513 TL
Avukat (1/4) 7.476 TL -  10.513 TL
En düşük memur emekli aylığı 6,077 TL -  7,078 TL
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