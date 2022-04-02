HABER: ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU ÖZEL MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

Bugün Vali Ömer Seymenoğlu’nun çok özel misafirleri vardı. Isparta Valiliği Toplantı salonunda Yılmaz Şener İlkokulu 3-A Sınıfı öğrencilerini konuk eden Vali Seymenoğlu öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.Vali Seymenoğlu konuklarıyla geçtiğimiz 22 Mart tarihinde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde karşılaşmış ve kendilerini Valiliğe davet etmişti. Bu davetin ardından bugün gerçekleşen buluşmaya katılan 30 öğrenci Vali Seymenoğlu’yla uzun uzun sohbet ederek kendilerine hediye edilen kitapları imzalattılar. Buluşmada çok sıcak görüntüler ortaya çıktı.Görüşmede davetini kırmadıklarını için öğrencilere teşekkür eden Vali Seymenoğlu, öğrencileri 22 Mart etkinliğinde şehitlerimiz ve gazilerimiz adına fidan dikmelerinden dolayı da tebrik etti. Buluşmada öğrenciler tek tek söz alarak çevre sevgisi, okul hayatı, sosyal hayat ve spor etkinlikleriyle ilgili fikirlerini paylaştılar. Öğrenciler ayrıca kendilerini davet ettiği için Vali Seymenoğlu’na teşekkür ederek sevgilerini ifade ettiler.Bir öğrenciden gelen “Siz küçükken vali mi olmak istiyordunuz?” sorusuna Vali Seymenoğlu “Ben ilçede okudum bizim kaymakamımız vardı, ama küçükken vali olmak istediğimi hatırlamıyorum. Üniversite sıralarında bu mesleği seçmek istedim. Bana göre sizin yaşınızda böylesine mesleki hedefler koymak yerine oyun oynamak, çevreyi ve doğayı tanımak daha önemli. Eğitim hayatınızın ilerleyen dönemlerinde zaten ailenizin ve öğretmenlerinizin yönlendirmesiyle sevdiğiniz meslekleri seçersiniz” dedi.Başka bir öğrencinin “Şehit ve gazilerimize, Atatürk’e bize bu vatanı verdiklerini için minnettarız” sözlerine karşılık Vali Seymenoğlu ise “Bu yaşta böyle bir bilince sahip olmanız beni çok mutlu etti. Vatanımıza, bayrağımıza ve manevi duygularımıza her zaman sahip çıkmalıyız. Ülkemizde özgürce yaşayabilmek için bu çok önemli. Geleceğimizi emanet alacak, sizin gibi bilinçli çocukları görmek beni çok mutlu ediyor. Sizlere çok güveniyoruz” diye konuştu.Uzun ve sıcak sohbetin ardından Vali Seymenoğlu tarafından öğrencilere kitap ve çikolata armağan edildi. Çocukların kendisine sarılma isteğini de kırmayan Vali Seymenoğlu tüm öğrencilerle kucaklaştı ve öğrencilere hediye edilen kitapları tek tek imzaladı.Valilik önündeki fotoğraf çekiminin ardından Vali Seymenoğlu özel konuklarını uğurladı.