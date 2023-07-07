Isparta'nın önemli tarihi yapılarından biri olan Firdevs Bey Bedesteni, Mimar Sinan Camii'ne destek olmak amacıyla dönemin Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından 1561 yılında inşa edilmiştir. Bu etkileyici yapı, Isparta'nın kendine özgü taş cinsi olan düzgün kesilmiş kövke taşlarıyla yapılmıştır ve Mimar Sinan'ın üslubunu taşımaktadır.Firdevs Bey Bedesteni, kuzey-güney doğrultusunda uzanırken, her iki yönden de birer girişi bulunmaktadır. 1967 yılında yapılan onarımlarla kurşun kaplı beşik-tonoz çatısı ahşap çatıyla değiştirilerek restore edilmiş ve içerisindeki dükkanlarla birlikte hizmete açılmıştır. 2009 yılında ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından iç ve dış restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.Firdevs Bey Bedesteni, tarihi dokusuyla göz kamaştıran bir yapı olarak Isparta'nın kültürel mirasına önemli bir katkı sunmaktadır. Tarihi değeri ve mimari güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen bu bedesten, Isparta'nın zengin geçmişini keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.Isparta'nın eşsiz kültürel hazinelerinden biri olan Firdevs Bey Bedesteni, ziyaretçilerine tarihin derinliklerinde bir yolculuk imkanı sunuyor. Bu tarihi yapıyı keşfederek Isparta'nın zengin tarihine tanıklık edebilir, eşsiz mimarisini yakından inceleyebilir ve geçmişin büyüsüyle kendinizi sarmalayabilirsiniz. Firdevs Bey Bedesteni, Isparta'nın gurur duyduğu bir kültürel miras ve turistik cazibe merkezi olarak herkesi bekliyor.