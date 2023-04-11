Isparta Ticaret Borsası'nın Türk Marka ve Patent Kurumu'na yaptığı başvuru sonucu "Isparta Gülyağı" ve "Isparta Gül Suyu" coğrafi işaretleri tescillenerek koruma altına alındı. Bu ürünlerin markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında denetimler devam ediyor. Denetimler sonucunda Sebat Gülyağı ve Uçucu Yağlar Kozmetik İnşaat Makine Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, "Isparta Gülyağı" ve "Isparta Gül Suyu" coğrafi işaretini kullanmaya hak kazandı. İsparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Sebat Gülyağı yetkilisi Hasan Ali Kınacı'ya belgesini takdim etti. Şahin, borsa olarak ilin ürünlerinin marka değerini artırmak ve kalitesini korumak amacıyla coğrafi işaretlerin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Amacın ilin ürünlerine katma değer kazandırarak dünya pazarında daha fazla söz sahibi olmak olduğunu belirten Şahin, tüm üreticilerin ve sektör paydaşlarının bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.