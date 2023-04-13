Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti. Tural, ziyaretinde Türk Polisi'nin geçmişte ve bugün vatandaşların can, mal güvenliği ve sükûnetin sağlanması açısından önemli görevler üstlendiğini belirtti. Ayrıca polislerin gece gündüz demeden yoğun bir çalışma sergilediğini ve esnafın güvenliğinin polislere emanet olduğunu vurguladı. Tural, Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı ve polislere sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diledi. Şehit olan polislere Allah'tan rahmet, gazilere ise hayırlı ömürler diledi.İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve esnafın polislerle olan ilişkilerinde kontak olmanın önemine değindi. Turanlı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olduklarını belirterek, şehrin kendine özgü güvenlik anlayışı ve vatandaşların birbirleriyle barışık ve huzur içinde olmasının önemine vurgu yaptı. Teşkilatın doğum günü olan 10 Nisan'ı hatırlayan Tural'a teşekkür eden Turanlı, ziyaretin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.