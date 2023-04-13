GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Isparta Esnaf Teşkilatı Emniyet Teşkilatını Ziyaret Etti

"Esnaf Teşkilatı, Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Emniyet Teşkilatını Ziyaret Etti"

Isparta Esnaf Teşkilatı Emniyet Teşkilatını Ziyaret Etti
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti. Tural, ziyaretinde Türk Polisi'nin geçmişte ve bugün vatandaşların can, mal güvenliği ve sükûnetin sağlanması açısından önemli görevler üstlendiğini belirtti. Ayrıca polislerin gece gündüz demeden yoğun bir çalışma sergilediğini ve esnafın güvenliğinin polislere emanet olduğunu vurguladı. Tural, Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı ve polislere sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diledi. Şehit olan polislere Allah'tan rahmet, gazilere ise hayırlı ömürler diledi.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve esnafın polislerle olan ilişkilerinde kontak olmanın önemine değindi. Turanlı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olduklarını belirterek, şehrin kendine özgü güvenlik anlayışı ve vatandaşların birbirleriyle barışık ve huzur içinde olmasının önemine vurgu yaptı. Teşkilatın doğum günü olan 10 Nisan'ı hatırlayan Tural'a teşekkür eden Turanlı, ziyaretin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

 
Whats-App-Image-2023-04-12-at-09-30-40-1Whats-App-Image-2023-04-12-at-09-30-40Whats-App-Image-2023-04-12-at-09-30-41-1Whats-App-Image-2023-04-12-at-09-30-41
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta, EMITT Fuarında Alternatif Turizm Zenginliklerini TanıtıyorISPARTA, EMITT FUARINDA ALTERNATİF TURİZM ZENGİNLİKLERİNİ TANITIYOR
Isparta'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle BuluşuyorISPARTA'DA KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YENİLİKLERLE BULUŞUYOR
Isparta Kuaförler ve Berberler Odası, Bayram Mesaisi İçin Karar AldıISPARTA KUAFÖRLER VE BERBERLER ODASI, BAYRAM MESAİSİ İÇİN KARAR ALDI
Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Kabalak Taraftarlara Jest YaptıISPARTA 32 SPOR KULÜP BAŞKANI KABALAK TARAFTARLARA JEST YAPTI
Isparta Belediyesi Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi İçin Hafriyat Alımına BaşladıISPARTA BELEDİYESİ ENGELSİZ GENÇLİK VE YAŞAM MERKEZİ PROJESİ İÇİN HAFRİYAT ALIMINA BAŞLADI
OPEC Kararı Sonrası Motorin Fiyatlarına Zam Geldi!
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, teknoloji atölyesiyle eğitimde fark yaratıyorISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ, TEKNOLOJİ ATÖLYESİYLE EĞİTİMDE FARK YARATIYOR
BUTSO Başkanı Keyik'ten Burdur Fuarına davetBUTSO BAŞKANI KEYİK'TEN BURDUR FUARINA DAVET
Isparta, EMİTT Turizm Fuarı'nda Yerini AlıyorISPARTA, EMİTT TURİZM FUARI'NDA YERİNİ ALIYOR
Zafer Partisi Isparta Aday Listesi Belli OlduZAFER PARTİSİ ISPARTA ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU
Üç üniversitenin ortak projesi: "Destek Olalım" Uluslararası Karma Sergisi açıldıÜÇ ÜNİVERSİTENİN ORTAK PROJESİ: "DESTEK OLALIM" ULUSLARARASI KARMA SERGİSİ AÇILDI
İSFODER ve ANFOK, Eğirdir'in Güzelliklerini Keşfetmek İçin Bir Araya GeldiİSFODER VE ANFOK, EĞİRDİR'İN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Isparta'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş Yıldönümü KutlandıISPARTA'DA TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 178. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Isparta Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nun yenilenmesi tamamlanıyorISPARTA ŞEHİT MEHMET ÜNAL İLKOKULU'NUN YENİLENMESİ TAMAMLANIYOR
Isparta ev sahipliğinde U-18 Basketbol Anadolu Şampiyonası başladıISPARTA EV SAHİPLİĞİNDE U-18 BASKETBOL ANADOLU ŞAMPİYONASI BAŞLADI
"Isparta'da Milletvekili Aday Sıralamaları Belli Oldu: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Listeleri Açıklandı
Isparta'da Depremzedelere Destek İçin Halk Otobüslerine 1,5 Milyon TL VerilecekISPARTA'DA DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN HALK OTOBÜSLERİNE 1,5 MİLYON TL VERİLECEK
​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Son dakika: Burdur'da kuraklık nedeniyle alınan su tasarrufu kararları
Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Prim Gün Sayısı Düşürülüyor: Tarihi Reform Geliyor
Isparta İl Özel İdaresi, Özel Sporculara Malzeme Desteği SağladıISPARTA İL ÖZEL İDARESİ, ÖZEL SPORCULARA MALZEME DESTEĞİ SAĞLADI
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde Tekno Tasarım Atölyesi KurulduISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ'NDE TEKNO TASARIM ATÖLYESİ KURULDU
Isparta Belediyesi Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtımı YapacakISPARTA BELEDİYESİ ÜCRETSİZ MEYVE FİDANI DAĞITIMI YAPACAK
MHP Isparta Milletvekili Adayları Belli Oldu, İşte İsimler
Isparta'da Güzellik Dolu Yaz İçin EVE'de Net %50 İndirim!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 10 Nisan Polis Haftası Mesajı​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 10 Nisan Polis Haftası Mesajı10 Nisan 2023
Isparta'da Güzellik Dolu Yaz İçin EVE'de Net %50 İndirim!Isparta'da Güzellik Dolu Yaz İçin EVE'de Net %50 İndirim!06 Nisan 2023
MHP Isparta Milletvekili Adayları Belli Oldu, İşte İsimlerMHP Isparta Milletvekili Adayları Belli Oldu, İşte İsimler06 Nisan 2023
Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Prim Gün Sayısı Düşürülüyor: Tarihi Reform GeliyorBağ-Kur'lular İçin Emeklilik Prim Gün Sayısı Düşürülüyor: Tarihi Reform Geliyor08 Nisan 2023
Isparta ev sahipliğinde U-18 Basketbol Anadolu Şampiyonası başladıIsparta ev sahipliğinde U-18 Basketbol Anadolu Şampiyonası başladı10 Nisan 2023
Isparta Belediyesi Duyurusu : Bazı Mahallelerde Geçici Olarak Suda Renk BozulmasıIsparta Belediyesi Duyurusu : Bazı Mahallelerde Geçici Olarak Suda Renk Bozulması06 Nisan 2023
Isparta Belediyesi Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtımı YapacakIsparta Belediyesi Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtımı Yapacak07 Nisan 2023
Üç üniversitenin ortak projesi: "Destek Olalım" Uluslararası Karma Sergisi açıldıÜç üniversitenin ortak projesi: "Destek Olalım" Uluslararası Karma Sergisi açıldı10 Nisan 2023
Ankara'da Ispartalılar İftar Sofrasında BuluştuAnkara'da Ispartalılar İftar Sofrasında Buluştu06 Nisan 2023
Son dakika: Burdur'da kuraklık nedeniyle alınan su tasarrufu kararları Son dakika: Burdur'da kuraklık nedeniyle alınan su tasarrufu kararları 08 Nisan 2023
"Isparta'da Milletvekili Aday Sıralamaları Belli Oldu: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Listeleri Açıklandı"Isparta'da Milletvekili Aday Sıralamaları Belli Oldu: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Listeleri Açıklandı10 Nisan 2023
YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini açıkladıYSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini açıkladı06 Nisan 2023
Türkiye'nin en tanınmış halılarından İnce Isparta El Halısı doğal boyalarla renklendiriliyorTürkiye'nin en tanınmış halılarından İnce Isparta El Halısı doğal boyalarla renklendiriliyor06 Nisan 2023
İşte Isparta'dan son haberlerİşte Isparta'dan son haberler06 Nisan 2023
Isparta Belediyesi, Mobil Cami ve İbadethane Temizlik Aracı hizmetine başladı.Isparta Belediyesi, Mobil Cami ve İbadethane Temizlik Aracı hizmetine başladı.06 Nisan 2023
Isparta'da DPF Temizleme Hizmeti ve Çözümü için Egzozcu MuratIsparta'da DPF Temizleme Hizmeti ve Çözümü için Egzozcu Murat07 Nisan 2023
Eğirdir'de depremden etkilenen aileler iftarda bir araya geldiEğirdir'de depremden etkilenen aileler iftarda bir araya geldi08 Nisan 2023
Zafer Partisi Isparta Aday Listesi Belli OlduZafer Partisi Isparta Aday Listesi Belli Oldu10 Nisan 2023
Gül Üreticileri, Gülbirlik'in Kararıyla Çifte Bayram YaşıyorGül Üreticileri, Gülbirlik'in Kararıyla Çifte Bayram Yaşıyor06 Nisan 2023
Isparta Eğitim Sendikası Kamu Çalışanları İçin Adil Banka Promosyonu İstediIsparta Eğitim Sendikası Kamu Çalışanları İçin Adil Banka Promosyonu İstedi06 Nisan 2023