Isparta İl Koordinasyon Kurulu, 13 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'da Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda toplanacak.

Vali Vekili Sayın Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK, toplantı açılış konuşmasını yapacak. Toplantıda, 01 Ocak 2023 - 31 Mart 2023 tarihi itibariyle yapılan yatırımların değerlendirilmesi ve bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanması hakkında rapor sunulacak.

Ayrıca, İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, kurumlarının yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi verecekler ve uygulamalar sırasında ortaya çıkan sorunlar hakkında çözüm önerileri sunacaklar. Toplantıda izleme ve koordinasyon çalışmaları da ele alınacak.

Toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümüne geçilecek ve toplantı kapanacak.