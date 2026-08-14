Isparta Gül Lokumu uluslararası bilim kongresinde tanıtıldı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ITSO) coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduğu Isparta Gül Lokumu, Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde bilimsel bir sunumla uluslararası akademik platformda tanıtıldı.

ITSO’nun yürüttüğü coğrafi işaret çalışmaları kapsamında hazırlanan “Isparta Rose Delight: Scientific Characterisation of a Traditional Heritage” başlıklı araştırma, kongrede sözlü sunum olarak gerçekleştirildi. Çalışma ayrıca İngilizce olarak hazırlanan kongre kitabında yayımlanarak Isparta Gül Lokumu’nun uluslararası bilimsel literatürde yer almasına katkı sağladı.

ITSO, Isparta’ya özgü yöresel ürünlerin korunması ve ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’in öncülüğünde yürütülen süreçte Isparta Gül Lokumu, İslamköy Ekmeği ve Isparta Kebabı için tescil başvuruları yapılırken, Isparta’ya özgü mermerlerin tescili için de bilimsel çalışmalar başlatıldı.

Kongredeki sunum, ITSO Meclis Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Seydim ile Proje Sorumlusu Bilge Zubi Taşlıdere tarafından gerçekleştirildi. Araştırmanın duyusal analiz çalışmaları ITSO bünyesinde, analitik incelemeleri ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yürütüldü.

Coğrafi işaret sürecine bilimsel destek

Elde edilen veriler, Isparta Gül Lokumu’nun kendine özgü özelliklerinin belirlenmesi ve ürünün taklit edilmesine karşı korunması açısından önemli bir bilimsel kaynak oluşturdu. Sunumun uluslararası kongre kitabında yayımlanmasıyla birlikte ürünün hem coğrafi işaret tescil sürecine hem de dünya çapındaki tanınırlığına katkı sağlandığı belirtildi.

ITSO yetkilileri, bilimsel çalışmaların Isparta’nın geleneksel ürünlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.