ISUBÜ’de Milli Teknoloji Yaz Okulu heyecanı başladı

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerle teknoloji ve gelecek vizyonu üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknova Yerleşkesi’nde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi’nde Lise Yaz Okulu programı başladı.

Program çerçevesinde öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal, savunma sanayii, ileri teknoloji ve milli teknoloji vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gençlerle tecrübelerini paylaşan Çatal, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Milli Teknoloji Atölyesi’nin, gençlerin üretim kültürü kazanmasını ve fikirlerini somut projelere dönüştürmesini hedeflediği belirtildi. Yaz okulunda öğrencilere robotik, yapay zekâ, dijital üretim ve proje geliştirme gibi alanlarda uygulamalı eğitimler veriliyor.

ISUBÜ yetkilileri, programın gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmasının yanı sıra milli teknoloji vizyonunu yakından tanımaları açısından da önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Üniversite, Isparta’yı teknoloji ve inovasyon alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.