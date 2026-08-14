Isparta’da yaz akşamları çocukların neşesiyle renklendi

Isparta’da yaz akşamları çocukların neşesiyle renklendi
ISPARTA
G.Tarihi: 13.08.2026 03:41
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Isparta’da yaz akşamları çocukların neşesiyle renklendi

Turan ve Kurtuluş Mahalleleri’nde düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi, aileler ise keyifli bir yaz akşamı yaşadı.

Isparta Belediyesi tarafından çocukların yaz akşamlarını daha eğlenceli ve unutulmaz hale getirmek amacıyla düzenlenen “Yaz Akşamları Çocuk Sineması” etkinlikleri, Turan ve Kurtuluş Mahalleleri’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşmasına verdiği önem doğrultusunda düzenlenen programda, mahalle sakinleri ve çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı. Etkinlik alanında çocuklara çeşitli ikramlar sunulurken, düzenlenen eğlenceli aktiviteler de miniklerin mutluluğuna renk kattı.

Etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için hazırlanan organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Çocuklar, sinema gösterimi, oyunlar ve ikramlarla dolu bir akşam geçirdiklerini belirtti.

Mahalle sakinleri de etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, bu tür sosyal faaliyetlerin her mahallede düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Turan Mahallesi Muhtarı Ali Büyüksilleli ile Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Sıtkı Ağlarcı da etkinliğin çocuklar ve aileler için önemli bir buluşma olduğunu vurgulayarak, organizasyon için Isparta Belediyesi’ne teşekkür etti.

Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Ender Güven ile Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi tarafından çocuklara yapboz hediye edildi. Hediyelerin dağıtılmasının ardından sinema etkinliği sona erdi.

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