Gökçay’da bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için atıl vaziyette kalan eski huzurevinin binası Isparta Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ihaleyi alan firma tarafından yapılıyor. Yıkımın tamamlanmasının ardından 7 bin metrekarelik alan otopark olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Gökçay Mesirelik Alanında bulunan ancak depreme dayanıksız olduğu için yıllardır atıl bir vaziyette kalan huzurevinin yıkım çalışmaları başladı. Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyi alan firma huzurevi binasının yıkımını yapıyor. Etap etap gerçekleştirilecek yıkımda ilk olarak huzurevinin arka kısmındaki bloğun yıkımı yapılıyor. Bu blok yıkımı tamamlandıktan sonra yola bakan bloğun yıkımı yapılacak.

Yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından 7 bin metrekarelik alan Isparta Belediyesi tarafından otopark alanı olarak düzenlenecek ve vatandaşların kullanımına sunulacak. Ayrıca eski huzurevindeki soğuk hava deposu da kaldırılırken, yenisi inşa edildi. Huzurevi ve engelli vatandaşların kullanmaları için belediye tarafından bahçede çevre düzenlemesi yapılacak. Engellilerin bahçeye inişi için engelli rampaları oluşturulacak.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski huzurevi binasının depreme dayanıksız ve atıl bir durumda olduğunu ve yıkımına başlandığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Eski binayı yıktıktan sonra güzel bir alan çıkıyor, o alanı da vatandaşımızın kullanımına açacağız, araç parkı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Gökçay’da vatandaşlarımızın araç park sorunu oluşuyor. Bu izni sağlayan yöneticilere teşekkür ediyorum. Bir bölümü huzurevine, bir bölümü belediyemize ait 7 bin metrekarelik alanı otopark olarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız, burada güzel bir ortam oluşacak” görüşlerinde bulundu.