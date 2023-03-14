Afyon heyetinden Başkan Tural’a ziyaret

6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ahmet Tural’a, Dinar Ticaret Sanayi Odası Başkanı Veli Özcan, Meclis Başkanı Veysel Topçu, Afyon ESOB Başkanvekili Sabri Can Bekle, oda, kooperatif başkanları ile sivil toplum kuruluşu başkanları hayırlı olsun ziyaretinde bulundular

Afyonkarahisar’ın Dinar, Dazkırı, Evciler, Başmakçı ilçelerinden gelen heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 6. Bölge ESKKK Birliği Başkanı Ahmet Tural, “Dinar Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinden sonra, başkan seçilen Veli Özcan’a, yönetimine ve Meclis Başkanı Veysel Topçu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. Bugün de kendileri, Afyon Esnaf Odaları Birliği Başkanvekilimiz, bölge birliğimize bağlı kooperatiflerimizin başkanları, oda başkanlarımız, Isparta Dinar Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız bizleri ziyaret etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarı vardır. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin” dedi.

Heyet adına konuşan Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Özcan da “Ahmet Başkanımızın yeniden Bölge Birliği Başkanı seçilmesinden dolayı kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendileriyle işbirliği içinde birlik beraberlik içinde hareket ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Biz her zaman beraberiz. Yapacağımız her çalışmada da beraberiz. Ahmet Başkanımıza yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum” dedi.