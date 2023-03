ITSO’dan Çözüm Odaklı Yaklaşım

ITSO BAŞKAN ÇELİK: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İKİ YILDA BİR YAPILMALI

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) öncülüğündegerçekleştirilen toplantıda asansör sektörü ve yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ele alındı. Toplantıda konuşan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, asansör bakımlarının her ay düzenli olarak yapıldığını belirterek, yılda bir kez yapılan periyodik kontrollerin ise iki yılda bir yapılması önerisinde bulundu.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Antalya TSE Bölge Koordinatörlüğü, Meslek Komite Üyeleri ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda asansör sektörünün sorunları ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler görüşüldü.

Asansör yönetmeliklerinin sık sık revize edilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesinden ötürü yaşanan sıkıntılara değinen ITSO Başkanı Çelik, “Hem site yöneticileri hem de müteahhitlerin en büyük sorunlarından bir tanesi asansör etiketlerinin kısa bir sürede yeşilden kırmızıya dönmesi. Bu konuda çok şikayetler alıyoruz. Bir apartmanda yeşil etiketler iki ay sonra kırmızıya dönüyor. Site yöneticisi de haklı olarak soruyor; bu niye kırmızıya döndü? diye. Yönetmelikler değiştiği ve yeni uygulamalara geçildiği için maalesef bu tür sıkıntıları çok fazla yaşamaktayız. Bugün inşaatı teslim ediyorsunuz, üç ay sonra asansör etiketinin kırmızıya döndüğünü görüyorsunuz. Bununla ilgili teknik arkadaşlarımızdan, makine mühendislerimizden ve asansör imalatçılarımızdan rica ediyoruz; Türkiye’ye 3-4 yıl yetecek bir yönetmeliğin hazırlığı içerisine girelim. Hali hazırda bulunan maddelerimiz var ama bunların sık sık değişikliğe uğraması yeni imalatları gerektiriyor. Asansörlerin bakımları zaten her ay düzenli olarak yapılıyor. Periyodik kontrollerin ise her yıl değil de 2 yılda bir yapılma şansı olabilir mi? Sizlerin sunduğu her türlü öneri bizim için çok önemli. Çünkü buradan çıkartacağımız sonucu üst makamlara ileteceğiz. Bu sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağız.” dedi.

Toplantıda Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde yapılan