ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KUMAR OPERASYONU

Davraz Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte 14.11.2023 tarihinde saat 00:30 sıralarında gerçekleştirilen kontroller sonucunda kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak:

Kumar oynayan 3 şahsa toplamda 12.165 TL para cezası uygulandı.

1 şahıs, kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan dolayı adli işleme tabi tutuldu.

2.010 TL para, kumar oynamak için kullanılan malzemelerin mülkiyeti kamuya geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ