ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KUMAR OPERASYONU
Davraz Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte 14.11.2023 tarihinde saat 00:30 sıralarında gerçekleştirilen kontroller sonucunda kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak:
Davraz Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte 14.11.2023 tarihinde saat 00:30 sıralarında gerçekleştirilen kontroller sonucunda kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak:
- Kumar oynayan 3 şahsa toplamda 12.165 TL para cezası uygulandı.
- 1 şahıs, kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan dolayı adli işleme tabi tutuldu.
- 2.010 TL para, kumar oynamak için kullanılan malzemelerin mülkiyeti kamuya geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ