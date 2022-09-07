İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 01.08.2022 – 31.08.2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında;
- Yerel ve ulusal basın-yayın organlarında yer alan olayların bazıları da dahil olmak üzere 37 faili meçhul HIRSIZLIK olayı aydınlatılarak olaylarla bağlantılı 49 şüpheli şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.
- Ayrıca Adli makamlarca UYAP aranması bulunan 109 şahıs yakalanmış, 94 şahıs adli makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiş olup toplamda 115 şahsın cezaevine teslimi sağlanmıştır.
Bu şahıslardan;
- E.A.Ö. isimli şahsın KASTEN YARALAMA suçundan 18 Yıl, 1 Ay, 12 Gün kesinleşmiş hapis cezası,
- S.Y. isimli şahsın HIRSIZLIK suçundan 15 Yıl, 9 Ay, 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası,
- Ş.Ö. isimli şahsın HIRSIZLIK suçundan 14 Yıl, 5 Gün kesinleşmiş hapis cezası,
- A.C.S. isimli şahsın ASKERİ CEZA KANUNA MUHALEFET suçundan 13 Yıl, 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası,
- Y.D. isimli şahsın ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI suçundan 11 Yıl, 5 Ay, 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.
Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte olup vatandaşlarımızın evlerinden ayrılırken kapı ve pencerelerini kapatmaları, kapılarını kilitlemeleri, apartman kapılarını tanımadıkları kişilere açmamaları ayrıca araçlarını ve motosikletlerini de park ettiklerinde kilitleyerek anahtarlarını yanlarına almaları hırsızlık olaylarının önlenmesi ve mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ