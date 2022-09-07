Yerel ve ulusal basın-yayın organlarında yer alan olayların bazıları da dahil olmak üzere 37 faili meçhul HIRSIZLIK olayı aydınlatılarak olaylarla bağlantılı 49 şüpheli şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.

faili meçhul olayı aydınlatılarak olaylarla bağlantılı şüpheli şahıs yakalanmış, şahıs adli makamlarca cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca Adli makamlarca UYAP aranması bulunan 109 şahıs yakalanmış, 94 şahıs adli makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiş olup toplamda 115 şahsın cezaevine teslimi sağlanmıştır.

E.A.Ö. isimli şahsın KASTEN YARALAMA suçundan 18 Yıl, 1 Ay, 12 Gün kesinleşmiş hapis cezası,

isimli şahsın suçundan kesinleşmiş hapis cezası, S.Y. isimli şahsın HIRSIZLIK suçundan 15 Yıl, 9 Ay, 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası,

isimli şahsın suçundan kesinleşmiş hapis cezası, Ş.Ö. isimli şahsın HIRSIZLIK suçundan 14 Yıl, 5 Gün kesinleşmiş hapis cezası,

isimli şahsın suçundan kesinleşmiş hapis cezası, A.C.S. isimli şahsın ASKERİ CEZA KANUNA MUHALEFET suçundan 13 Yıl, 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası,

isimli şahsın suçundan kesinleşmiş hapis cezası, Y.D. isimli şahsın ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI suçundan 11 Yıl, 5 Ay, 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır.

Asayiş Şube Müdürlüğümüzcetarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında;Bu şahıslardan;Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte olup vatandaşlarımızın evlerinden ayrılırken kapı ve pencerelerini kapatmaları, kapılarını kilitlemeleri, apartman kapılarını tanımadıkları kişilere açmamaları ayrıca araçlarını ve motosikletlerini de park ettiklerinde kilitleyerek anahtarlarını yanlarına almaları hırsızlık olaylarının önlenmesi ve mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.