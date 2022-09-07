EĞİRDİR BELEDİYESİ PROJE BİRİMİ 3 PROJEYLE AFYON’DA ÖDÜL KAZANDI.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afad Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve İl İlçe Belediyelerinden uzmanların katıldığı çalıştay da proje yazma eğitimi verildi.

Programa Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Destek Hizmetleri Müdürü Gamze Göksu, Çevre Mühendisi Pınar Kesiktaş, Harita Mühendisi Ebubekir Genç, Destek Hizmetleri Personeli Kemal Oruç ve Belediye Proje ve Etüt Birimi katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş olduğu ‘Gudra-2 Proje’ çalıştayına. Eğirdir Belediyesi ‘Proje ve Etüt Birimi’ özel davetli olarak katılım sağladı. Çalıştay boyunca uygulamalı proje yazma eğitimi verildi. Çalıştay sonunda yapılan 7 grup ve 60 kişiden oluşan ödüllü proje yarışmasında Eğirdir Belediyesi projeleri 1. 2. ve 3. olarak çalıştaya damga vurdu. 1. Gruba Bolu’da 3 günlük proje çalıştayı ödülü verildi.

1. Olan projemiz ‘Suyu koru tarımsal göçü önle’ 2. Olan projemiz ‘Temiz Çevre sağlıklı toplum.’ 3. Olan projemiz ‘Tarımda gençleşiyoruz.’ oldu.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök başta Proje ve etüt Birimi olmak üzere birim müdürleri ve emeği geçen tüm personeline teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

