Başkan Başdeğirmen: Memleketimizin Daha Modern Hale Gelmesi İçin Çalışıyoruz

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek, bölgede yaşanan sorunları değerlendirdi. Başkan Başdeğirmen'in liderlik ettiği toplantıda, esnafın talep ve önerileri dinlenirken, çeşitli düzenlemeler ve projeler hakkında bilgi verildi.

Başkan Başdeğirmen, Migros Kavşağı ile Gül Küçük Sanayi Sitesi arasındaki orta refüjdeki araç giriş ve çıkışının tehlikeli olması sebebiyle yapılan düzenleme hakkında esnafları bilgilendirdi. Ayrıca, esnafın yaşadığı problemlerin giderilmesi için ilgili birimlere talimatlar verdi.

Toplantıda, Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı'nın dile getirdiği kanalizasyon sorunu hemen çözüme kavuşturulurken, diğer esnafın talepleri üzerine de gerekli adımlar atılması kararlaştırıldı.

Başkan Başdeğirmen, sanayi bölgesindeki altyapı çalışmalarının yanı sıra, trafik güvenliği konusunda da önemli adımlar atılması gerektiğini belirterek, esnafın işbirliği ve duyarlılığına vurgu yaptı. Ayrıca, bölgedeki yolların daha kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeleri esnafa anlatarak destek istedi.

Başkan Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, "Memleketimizin daha modern hale gelmesi için çalışıyoruz. Şehrimiz büyüyor, misafir sayımız artıyor. Bu büyüme sürecinde siz değerli esnaflarımızın da desteğiyle sorunları çözmek ve şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için çalışıyoruz. Topluma faydalı olmak, herkesin güven içinde yaşayabileceği bir şehir inşa etmek için çabalıyoruz. Desteklerinizle daha nice güzel projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum. Allah kolaylık versin." şeklinde konuştu.