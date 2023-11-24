Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon Başarısı
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen suç faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında, 13.10.2023-21.11.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 22 operasyonel çalışma neticesinde önemli bir başarı elde edildi.
Yapılan işyeri ve depo aramalarında ele geçen suç unsurları şu şekildedir:
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen suç faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında, 13.10.2023-21.11.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 22 operasyonel çalışma neticesinde önemli bir başarı elde edildi.
Yapılan işyeri ve depo aramalarında ele geçen suç unsurları şu şekildedir:
- 1 adet tabanca
- 150 adet fişek
- 257.940 doldurulmuş makaron
- 142.400 boş makaron
- 288 paket sigara
- 156 adet puro
- 51 elektronik sigara
- 167 adet paketlenmiş tütün
- 47 kg açık tütün
- 52 litre etil alkol
- 8 litre alkol
- 5 şişe sahte/kaçak alkol
- 21 adet cep telefonu
- 2000 adet boş sigara kutusu
- 3 adet sigara sarma makinesi
- 6 adet sahte 50 dolar
- 2 adet POS cihazı ve çok sayıda evrak
Bu suç unsurları ile ilişkili olarak 5607, 6136, 5464, 197, 204, 158 SKM suçları kapsamında toplamda (24) şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve 3 şüpheli şahıs tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulardan korumak amacıyla tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulardan korumak amacıyla tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna duyurulur.