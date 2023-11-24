Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon Başarısı



Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen suç faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında, 13.10.2023-21.11.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 22 operasyonel çalışma neticesinde önemli bir başarı elde edildi.

Yapılan işyeri ve depo aramalarında ele geçen suç unsurları şu şekildedir:

1 adet tabanca

150 adet fişek

257.940 doldurulmuş makaron

142.400 boş makaron

288 paket sigara

156 adet puro

51 elektronik sigara

167 adet paketlenmiş tütün

47 kg açık tütün

52 litre etil alkol

8 litre alkol

5 şişe sahte/kaçak alkol

21 adet cep telefonu

2000 adet boş sigara kutusu

3 adet sigara sarma makinesi

6 adet sahte 50 dolar

2 adet POS cihazı ve çok sayıda evrak