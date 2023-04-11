Isparta, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'e katılıyor. Isparta Valiliği koordinasyonunda, İl Tanıtım Geliştirme Kurulu destekleriyle, Isparta Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gülbirlik Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Isparta Ticaret Borsası, Eğirdir Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliğiyle gerçekleşecek olan fuara, ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtan Isparta standı 7. Salon, 7541 Nolu alanda yer alacak. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuara katılım sağlanacak.