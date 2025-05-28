Isparta, Ekonomide Sınıfta Kaldı!

500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde Tek Bir Kurum Bile Yok

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2024 yılı için yayımladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesi açıklandı. Ancak listede Isparta’dan tek bir kurumun bile yer almaması, şehir ekonomisinin geldiği iç karartıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir Zamanlar Parlayan Yıldızdı, Şimdi Listede Adı Bile Yok!

1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başında GÖLTAŞ, ORMA ve Isparta Mensucat gibi köklü firmalarıyla Türkiye’nin sanayi devleri arasında boy gösteren Isparta, artık ilk 500’de adı anılmayan şehirler arasında. Geçtiğimiz yıl dahi listede 386’ncı sırada yer bulan GÖLTAŞ’ın bu yıl liste dışı kalması, ekonomik gerilemenin ne kadar hızlandığını ortaya koyuyor.

Burdur ve Antalya Listede, Isparta Sessiz

Komşu iller Burdur ve Antalya’dan toplamda 10’a yakın firma 2024 listesinde yer alırken, Isparta’nın tamamen dışarda kalması “biz nerede yanlış yaptık?” sorusunu acilen sormamız gerektiğini gösteriyor. Bir zamanlar sanayi ve üretimde örnek gösterilen şehir, bugün orta gelir tuzağının içine sıkışmış, gelişme ivmesini kaybetmiş vasat bir Anadolu kenti görüntüsünde.

Vizyon Eksikliği ve Sessizlik En Büyük Sorun

Üretim yok, nitelikli istihdam yok, ihracat yok… Isparta, yıllardır kronikleşen sorunlara çözüm üretmeyen, günü kurtaran politikalarla yoluna devam ediyor. Ne yazık ki hiçbir kurum, Isparta’nın geleceğini kurtaracak yapısal adımları atmıyor. Sanayide rekabet edecek alanlar belirlenmediği sürece, bu tablo sadece bugünün değil, geleceğin de habercisi.

Artık Bahane Değil, Çözüm Üretme Zamanı

Eğer Isparta bir kez daha ekonomide söz sahibi olmak istiyorsa, üretime dayalı kalkınma modeline geçmeli. Katma değerli sektörler desteklenmeli, yatırım ortamı cazip hâle getirilmeli ve genç iş gücüne istihdam yaratacak girişimler teşvik edilmelidir. Aksi hâlde önümüzdeki yıllarda da bu listelerde Isparta’nın adını göremeyeceğimiz çok açık.

Şampiyonlar Ligi’nden Alt Liglere…

İSO’nun açıkladığı liste, yalnızca bir sıralama değil, aynı zamanda bir röntgen filmidir. Ve bu filmde Isparta’nın sanayi damarları tıkanmış durumda. Bu tablo, şehir adına hem utanç verici hem de düşündürücüdür. Şimdi harekete geçilmezse, Isparta ekonomik olarak geri kalmışlıkla değil, tamamen kayıpla anılan bir kent olma yolunda hızla ilerleyecek.