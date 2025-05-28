Çarşamba Günü Ahmet'in Yeri'nde 1 Alana 1 Bedava Kampanya!

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Isparta'nın sevilen lezzet noktalarından Ahmet'in Yeri, çarşamba gününe özel iştah kabartan bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında, tüm ekmek arası ve dürüm menülerde 1 alana 1 bedava fırsatı sizleri bekliyor.Lezzet tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bu özel kampanya, yalnızca çarşamba günü geçerli olacak. Sıcak mangal lezzetlerini uygun fiyata deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!Ahmet'in Yeri, Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta adresinde hizmet veriyor.